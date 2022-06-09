ВС РФ минирует Херсонскую область минами 50-х годов: подорвалось несколько оккупантов, — ГУР
По данным украинской разведки, российские военные пытаются остановить наступление ВСУ в регионе. Однако российское командование привезло им старые советские боеприпасы для минирования оборонных позиций.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Российские войска минируют территорию Херсонской области минами 50-х годов прошлого века. Оккупанты пытаются остановить наступление украинской армии и сооружают новые линии обороны, создают инженерные ограждения и минируют территории старыми боеприпасами. В результате чего несколько солдат ВС РФ уже погибли. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении, оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике", — заявили в разведке.
По информации ГУР, недавно на оккупированную территорию Херсонской области прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, которые были произведены в 50-х годах прошлого века. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Однако российское командование присвоило себе средства на утилизацию и передало опасный груз передовым подразделениям ВС РФ для минирования оборонных позиций.
При попытке установки минных заграждений, на старых боеприпасах уже взорвалось несколько саперов из батальонно тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа российских оккупационных войск.
Украинские разведчики рассказали, что военное командование договорилось с военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, что подрыв на минах будет классифицирован как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат.
Напомним, 8 июня британская разведка сообщала, что ВСУ пошли в наступление на других участках линии фронта, пока Россия сконцентрировалась на захвате Донбассе. По информации Минобороны Британии, недавно украинские военные достигли успехов в контратаках в Херсонской области.
7 июня эксперт Александр Коваленко рассказал, что российские войска везут к Чернобаевке колонну военной техники. Оборонные позиции они загораживают железобетонными плитами.