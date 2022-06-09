ВС РФ минирует Херсонскую область минами 50-х годов: подорвалось несколько оккупантов, — ГУР

По данным украинской разведки, российские военные пытаются остановить наступление ВСУ в регионе. Однако российское командование привезло им старые советские боеприпасы для минирования оборонных позиций.

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Российские войска минируют территорию Херсонской области минами 50-х годов прошлого века. Оккупанты пытаются остановить наступление украинской армии и сооружают новые линии обороны, создают инженерные ограждения и минируют территории старыми боеприпасами. В результате чего несколько солдат ВС РФ уже погибли. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"В результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении, оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике", — заявили в разведке.

По информации ГУР, недавно на оккупированную территорию Херсонской области прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, которые были произведены в 50-х годах прошлого века. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Однако российское командование присвоило себе средства на утилизацию и передало опасный груз передовым подразделениям ВС РФ для минирования оборонных позиций.

При попытке установки минных заграждений, на старых боеприпасах уже взорвалось несколько саперов из батальонно тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа российских оккупационных войск.

Украинские разведчики рассказали, что военное командование договорилось с военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, что подрыв на минах будет классифицирован как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат.

Напомним, 8 июня британская разведка сообщала, что ВСУ пошли в наступление на других участках линии фронта, пока Россия сконцентрировалась на захвате Донбассе. По информации Минобороны Британии, недавно украинские военные достигли успехов в контратаках в Херсонской области.

7 июня эксперт Александр Коваленко рассказал, что российские войска везут к Чернобаевке колонну военной техники. Оборонные позиции они загораживают железобетонными плитами.