ЗС РФ мінує Херсонську область мінами 50-х років: підірвалося кілька окупантів, — ГУР

За даними української розвідки, російські військові намагаються зупинити наступ ЗСУ у регіоні. Проте російське командування привезло старі радянські боєприпаси для мінування оборонних позицій.

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Російські війська мінують територію Херсонської області мінами 50-х років минулого століття. Окупанти намагаються зупинити наступ української армії та споруджують нові лінії оборони, створюють інженерні огорожі та мінують території старими боєприпасами. Внаслідок чого кілька солдатів ЗС РФ уже загинули. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Внаслідок вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій і водночас зазнали втрат у живій силі та техніці", — заявили у розвідці.

За інформацією ГУР, нещодавно на окуповану територію Херсонської області прибула колона російських військових вантажівок із радянськими мінами, які зроблені у 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігали на складах у Ростовській області, де їх підготували для знищення. Однак російське командування привласнило собі кошти на утилізацію та передало небезпечний вантаж передовим підрозділам ЗС РФ для мінування оборонних позицій.

Під час встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже вибухнуло кілька саперів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу російських окупаційних військ.

Українські розвідники розповіли, що військове командування домовилося з військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях вибухів, що підрив на мінах класифікуватимуть як нещасний випадок. Сім'ї саперів за загибель родичів-окупантів виплати не отримають.

Нагадаємо, 8 червня британська розвідка повідомляла, що ЗСУ пішли у наступ на інших дільницях лінії фронту, поки Росія сконцентрувалася на захопленні Донбасу. За інформацією Міноборони Британії, нещодавно українські військові досягли успіхів у контратаках у Херсонській області.

7 червня експерт Олександр Коваленко розповів, що російські війська везуть до Чорнобаївки колону військової техніки. Оборонні позиції вони загороджують залізобетонними плитами.