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Военный Фокус

Автономный и с дронами на борту: в Израиле начнут испытания боевого робота (фото)

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боевой робот
M-RCV получил пушку 30-мм и ракеты Spike

Разработка обладает капсулой с беспилотником, который может вести передовую разведку, также оснащается ракетами Spike.

Министерство обороны Израиля приступит к тестированию беспилотного робота M-RCV в 2023 году. Об этом сообщает Defense Update.

M-RCV — это Medium Robotic Combat Vehicle (средняя роботизированная боевая машина), разработанная Управлением оборонных исследований и разработок Минобороны.

Машина дебютирует на выставке Eurosatory Defense and Security. Робот включает в себя 30-мм пушку с автономной башней, которую разрабатывала компания Elbit, систему управления огнем и задачами, а также системы ситуационной осведомленности. На борту будет располагаться и установка для запуска ракет Spike.

M-RCV
Испытания дрона начнутся в 2023 году

Кроме этого M-RCV оснащается беспилотником в капсуле для проведения разведки. Также имеется комплект пассивного зондирования от Elbit Systems и Foresight.

Демонстрационная версия беспилотного транспорта включает возможности маневрирования, перевозить разнообразные грузы за счет встроенной системы транспортировки и прием БПЛА.

Система была разработана в рамках концепции автономного поля боя, реализованной в DDR&D в сотрудничестве с Управлением танков и бронетранспортеров, при реализации открытой архитектуры для интеграции будущих возможностей и интеграции робота с другими инструментами и возможностями. Система является совместным продуктом многолетних инвестиций DDR&D и Управления танков и БТР, и ожидается, что в 2023 году начнутся полевые испытания в разных сценариях.

Напомним, Украина получит из Великобритании роботов для разминирования территорий.

Ранее разработчики украинского боевого дрона показали, как изменился их робот за 4 года работы.