Автономный и с дронами на борту: в Израиле начнут испытания боевого робота (фото)
Разработка обладает капсулой с беспилотником, который может вести передовую разведку, также оснащается ракетами Spike.
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Министерство обороны Израиля приступит к тестированию беспилотного робота M-RCV в 2023 году. Об этом сообщает Defense Update.
M-RCV — это Medium Robotic Combat Vehicle (средняя роботизированная боевая машина), разработанная Управлением оборонных исследований и разработок Минобороны.
Машина дебютирует на выставке Eurosatory Defense and Security. Робот включает в себя 30-мм пушку с автономной башней, которую разрабатывала компания Elbit, систему управления огнем и задачами, а также системы ситуационной осведомленности. На борту будет располагаться и установка для запуска ракет Spike.
Кроме этого M-RCV оснащается беспилотником в капсуле для проведения разведки. Также имеется комплект пассивного зондирования от Elbit Systems и Foresight.
Демонстрационная версия беспилотного транспорта включает возможности маневрирования, перевозить разнообразные грузы за счет встроенной системы транспортировки и прием БПЛА.
Система была разработана в рамках концепции автономного поля боя, реализованной в DDR&D в сотрудничестве с Управлением танков и бронетранспортеров, при реализации открытой архитектуры для интеграции будущих возможностей и интеграции робота с другими инструментами и возможностями. Система является совместным продуктом многолетних инвестиций DDR&D и Управления танков и БТР, и ожидается, что в 2023 году начнутся полевые испытания в разных сценариях.
Напомним, Украина получит из Великобритании роботов для разминирования территорий.
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