4 года работы. Разработчики показали как изменялся боевой дрон Ironclad для ВСУ (фото)
В ходе разработки Roboneers внесла ряд изменений во внешний вид робота. Он стал универсальной машиной, способной выполнять различные задачи.
Компания Roboneers продолжает разработку боевого дрона Ironclad. На своей странице в Facebook они опубликовали фотографии первого образца машины и того, как он выглядит сейчас.
Первый образец был создан в 2018 году. Его внешний вид далек от того, как он выглядит сейчас. Современная версия получила более массивные колеса, скругленный корпус, боевой модуль и место для груза.
Впервые робот был показан на выставке "Зброя та безпека-2021". Представители разработчиков тогда заявляли, что до конца 2021 года они будут проводить опытно-конструкторские работы, чтобы робота закупили в украинскую армию.
Машину позиционируют как универсальное средство. Она может выполнять как логистические задачи, так и боевые путем установки боевого модуля. Управление происходит удаленно оператором.
"В основном войскам необходима максимальная проходимость, удобство управления, отказоустойчивость и помехоустойчивость", — отмечают конструкторы требования Минобороны.
Напомним, в конце мая 2021 года десантникам продемонстрировали возможности украинских боевых дронов и платформ. Позднее появилась информация, что Минобороны планирует закупить для армии украинские боевые дроны.