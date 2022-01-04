4 года работы. Разработчики показали как изменялся боевой дрон Ironclad для ВСУ (фото)

В ходе разработки Roboneers внесла ряд изменений во внешний вид робота. Он стал универсальной машиной, способной выполнять различные задачи.

Компания Roboneers продолжает разработку боевого дрона Ironclad. На своей странице в Facebook они опубликовали фотографии первого образца машины и того, как он выглядит сейчас.

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Первый образец был создан в 2018 году. Его внешний вид далек от того, как он выглядит сейчас. Современная версия получила более массивные колеса, скругленный корпус, боевой модуль и место для груза.

[ + – ] Первая версия Ironclad

Впервые робот был показан на выставке "Зброя та безпека-2021". Представители разработчиков тогда заявляли, что до конца 2021 года они будут проводить опытно-конструкторские работы, чтобы робота закупили в украинскую армию.

[ + – ] Характеристики дрона Ironclad

Машину позиционируют как универсальное средство. Она может выполнять как логистические задачи, так и боевые путем установки боевого модуля. Управление происходит удаленно оператором.

"В основном войскам необходима максимальная проходимость, удобство управления, отказоустойчивость и помехоустойчивость", — отмечают конструкторы требования Минобороны.

[ + – ] Испытания на песочной почве

Напомним, в конце мая 2021 года десантникам продемонстрировали возможности украинских боевых дронов и платформ. Позднее появилась информация, что Минобороны планирует закупить для армии украинские боевые дроны.