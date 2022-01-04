4 роки роботи. Розробники показали, як змінювався бойовий дрон Ironclad для ЗСУ (фото)

У ході розробки Roboneers внесла низку змін у зовнішній вигляд робота. Він став універсальною машиною, здатною виконувати різноманітні завдання.

Компанія Roboneers продовжує розробку бойового дрону Ironclad. На своїй сторінці у Facebook вони опублікували фотографії першого зразка машини та того, як він виглядає зараз.

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Перший зразок було створено у 2018 році. Його зовнішній вигляд далекий від того, як він виглядає зараз. Сучасна версія отримала масивніші колеса, закруглений корпус, бойовий модуль і місце для вантажу.

[ + – ] Перша версія Ironclad

Уперше робот було показано на виставці "Зброя та безпека-2021". Представники розробників тоді заявляли, що до кінця 2021 року вони проводитимуть дослідно-конструкторські роботи, щоб робота закупили до української армії.

[ + – ] Характеристики дрону Ironclad

Машину позиціюють як універсальний засіб. Вона може виконувати як логістичні завдання, і бойові шляхом установки бойового модуля. Управління відбувається віддалено оператором.

"Здебільшого військам необхідна максимальна прохідність, зручність управління, відмовостійкість та завадостійкість", — зазначають конструктори на вимоги Міноборони.

[ + – ] Випробування на пісочному ґрунті

Нагадаємо, наприкінці травня 2021 року десантникам продемонстрували можливості українських бойових дронів та платформ. Згодом з'явилася інформація, що Міноборони планує закупити для армії українські бойові дрони.