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Воєнний фокус

4 роки роботи. Розробники показали, як змінювався бойовий дрон Ironclad для ЗСУ (фото)

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бойовий дрон
Фото: Facebook / Roboneers | Нинішня версія Ironclad

У ході розробки Roboneers внесла низку змін у зовнішній вигляд робота. Він став універсальною машиною, здатною виконувати різноманітні завдання.

Компанія Roboneers продовжує розробку бойового дрону Ironclad. На своїй сторінці у Facebook вони опублікували фотографії першого зразка машини та того, як він виглядає зараз.

Перший зразок було створено у 2018 році. Його зовнішній вигляд далекий від того, як він виглядає зараз. Сучасна версія отримала масивніші колеса, закруглений корпус, бойовий модуль і місце для вантажу.

роботи для всіх
Перша версія Ironclad

Уперше робот було показано на виставці "Зброя та безпека-2021". Представники розробників тоді заявляли, що до кінця 2021 року вони проводитимуть дослідно-конструкторські роботи, щоб робота закупили до української армії.

Характеристики дрону Ironclad
Характеристики дрону Ironclad

Машину позиціюють як універсальний засіб. Вона може виконувати як логістичні завдання, і бойові шляхом установки бойового модуля. Управління відбувається віддалено оператором.

"Здебільшого військам необхідна максимальна прохідність, зручність управління, відмовостійкість та завадостійкість", — зазначають конструктори на вимоги Міноборони.

Випробування на пісочному ґрунті

Нагадаємо, наприкінці травня 2021 року десантникам продемонстрували можливості українських бойових дронів та платформ. Згодом з'явилася інформація, що Міноборони планує закупити для армії українські бойові дрони.