В России собирают боевого робота специально для войны в Украине, — СМИ

Уже существующую модель "Маркер" решили переделать, учитывая опыт, полученный в ходе боевых действий.

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В России модернизируют робота "Маркер" специально для ведения войны в Украине. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости", ссылаясь на осведомленного источника.

Новая версия робота сохранит прежние массу и габариты, однако получит расширенный функционал. Машину под условным названием "Маркер-2" разрабатывают для помощи военным в условиях боевых действий с учетом потребностей, которые возникли у ВС РФ в ходе проведения так называемой "спецоперации" на территории Украины. Ей предстоит работать как на фронте, так и в оккупированных городах.

Источник утверждает, что сейчас власти России решают, каким предприятиям поручить разработку робота, и какие системы вооружения на него следует устанавливать. Кроме боевых, перед "Маркерами" поставят еще две задачи: охрану и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Три таких комплекса уже передали МЧС РФ, которые адаптируют их для тушения пожаров и других работ.

Существующий "Маркер" весит около трех тонн и оснащается разными видами вооружения, в том числе модулем для кассетного запуска БПЛА. По словам разработчиков из НПО "Андроидная техника", робот получил лучшие в России системы автономного движения и способен распознавать объекты благодаря искусственному интеллекту и многоспектральной системе машинного зрения.

Ранее робота "Маркер" показали на военно-техническом форуме "Армия-2022" на стенде НТЦ "Охрана", который является дочерней компанией "Роскосмоса". Разработчики придумали две версии — на колесной и гусеничной платформах. Один из "Маркеров" в 2021 году патрулировал космодром "Восточный" в автономном режиме. Робота предложили использовать для борьбы с летающими дронами и проведения антитеррористических операций.

Недавно в России представили робособаку М-18, оснащенную гранатометом, предназначенную для проведения разведки, указания целей и непосредственной стрельбы. Эксперты пришли к выводу, что россияне использовали китайского робота стоимостью $2700.

Также российские инженеры создали автономную робо-рыбу для подводной разведки. Она должна плавать на глубине до 5 метров и работать до 24 без подзарядки.