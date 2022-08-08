В России создали "брата" робота Федора: борется с террористами и дронами (видео)

Устройство под названием "Маркер" в скором времени презентуют в железном виде.

В ходе военно-технического форума "Армия-2022", который пройдет в РФ с 15 по 21 августа, Научно-технический центр "Охрана" покажет робота "Маркер". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анонимного источника.

Издание акцентировало на том, что робот впервые будет продемонстрирован "в железе". Ранее СМИ сообщало, что "Маркер" получил цифрового двойника, чтобы иметь возможность отрабатывать технологию в виртуальной среде, моделируя экстремальные погодные условия, повреждения, езду по местности с различным рельефом. Теперь симулятор получил реальное воплощение "в железе", которое разместят на стенде дочерней компании "Роскосмоса" — Научно-технического центра "Охрана". В материале говорится, что роботов будет два — один на колесной платформе, а второй — на гусеничной.

[ + – ] Робот "Маркер"

По словам разработчиков, робот интересует не только "Роскосмос", но и Росгвардию, а также РЖД. В отличие от робота "Федора" он в космос не полетит, но в прошлом году бот патрулировал космодром "Восточный" в качестве охранника. Как заявляют инженеры, работал он автономно. В его обязанности входило патрулирование объектов наземной космической инфраструктуры и периметра, выявление и захват нарушителей. Также в НТЦ говорят, что "Маркер" может быть использован в ходе антитеррористических операций и даже в борьбе с БПЛА. Правда, какими именно средствами бот будет противодействовать дронам, не уточняется.

Зато доподлинно известно, что устройство может нести полезную нагрузку в виде вооружения разных видов (каким именно — тоже не уточняется). Разработчики хвастают тем, что бот "имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта".

Робота оснастили модульной многоспектральной системой технического зрения, модулем полезной нагрузки, модулем кассетного запуска дронов, а за отработку информации отвечает нейросеть. Всего на разработку устройства и его тестирование было потрачено 3 года.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ продемонстрируют, на что способен робот-БМП, оснащенный роботизированным боевым модулем "Синица".