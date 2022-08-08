Ростех покажет беспилотную БМП-3 на форуме "Армия-2022": что известно о новом роботе

По словам разработчиков, машина сможет разгоняться до 70 км/ч, стрелять из трех орудий и выпускать дроны.

Российская государственная корпорация "Ростех" представит беспилотную боевую машину пехоты БМП-3 на военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Как рассказали в "Ростехе", бронемашина продемонстрирует свои возможности в динамическом показе с роботизированным боевым модулем "Синица". БМП-3 прокатится без экипажа на борту, операторы будут управлять ею дистанционно.

Робота разработали инженеры холдинга "Высокоточные комплексы" – Курганского машиностроительного завода и ВНИИ "Сигнал". Как пишет российский сайт "Армейский стандарт", роботизированный комплекс на базе БМП-3 получил название "Удар". Платформу разработали еще в советские годы, однако реализовать смогли только недавно, несмотря на то, что готовая платформа облегчила процесс.

[ + – ] Роботизированный комплекс "Удар" на базе БМП-3 Фото: Ростех

Прототип, о котором "Ростех" рассказал в 2021 году, имел массу 18,7 тонны, гусеничное шасси, дизельный V-образный двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с. Ходовая часть состоит из шести пар сдвоенных прорезиненных катков и резинометаллических гусениц. По словам разработчиков, робот может предолевать рвы шириной до 2,5 м, подниматься по склонам крутизной до 30 градусов и с креном до 30 градусов. "Ростех" обещает, что машина будет развивать скорость на дороге до 70 км/ч, а топливный бак на 700 л обеспечит пробег до 600 км без дозаправки.

[ + – ] Роботизированный комплекс "Удар" на базе БМП-3

Управлять машиной на расстоянии помогают видеокамеры с круговым обзором а также специальная автоматизированная система и средства связи. "Ростех" предусматривает возможность полностью авномноной работы без участия человека — в таком случае "Удар" должен составлять 3D-карту местности на основе данных, которые передаются с датчиков. Искусственный интеллект призван рассчитать маршрут, учитывая рельеф местности и особенности боевой задачи. Пункт управления размещен в грузовике-вездеходе на базе "Урал-4320".

Боевой модуль "Синица" имеет встроенный панорамный прицел с тепловизионным каналом. На нем установлено основное оружие калибра 100 мм, вспомогательное на 30 мм, а также пулемет калибра 7.62. Кроме того, "Удар" может комплектоваться беспилотниками поменьше для проведения разведки, ретрансляции сигнала связи, разминирования, эвакуации раненных.

[ + – ] БМД-4М с боевым модулем "Синица"

Форум "Армия-2022" должен состояться с 15 по 21 августа в Кубинке (Подмосковье), в нем примут участие около 1,5 тысячи предприятий. "Ростех" покажет более тысячи собственных образцов вооружения и боевой техники.

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