Ростех покаже безпілотну БМП-3 на форумі "Армія-2022": що відомо про новий робот

За словами розробників, машина зможе розганятися до 70 км/год, стріляти з трьох гармат і випускати дрони.

Російська державна корпорація "Ростех" представить безпілотну бойову машину піхоти БМП-3 на військово-технічному форумі "Армія-2022". Про це пише агентство "РИА Новости".

Як розповіли у "Ростеху", бронемашина продемонструє свої можливості у динамічному показі з роботизованим бойовим модулем "Синиця". БМП-3 прокотиться без екіпажу на борту, оператори керуватимуть нею дистанційно.

Робота розробили інженери холдингу "Високоточні комплекси" — Курганського машинобудівного заводу та ВНДІ "Сигнал". Як пише російський сайт "Армейский стандарт", роботизований комплекс на базі БМП-3 отримав назву "Удар". Платформу розробили ще за радянських років, проте реалізувати змогли лише нещодавно, незважаючи на те, що готова платформа полегшила процес.

[ + – ] Роботизований комплекс "Удар" на базі БМП-3 Фото: Ростех

Прототип, про який "Ростех" розповів у 2021 році, мав масу 18,7 тонн, гусеничне шасі, дизельний V-подібний двигун УТД-29 потужністю 500 к. с. Ходова частина складається із шести пар здвоєних прогумованих котків і гумометалевих гусениць. За словами розробників, робот може долати рови шириною до 2,5 м, підніматися схилами крутістю до 30 градусів і з креном до 30 градусів. "Ростех" обіцяє, що машина розвиватиме швидкість на дорозі до 70 км/год, а паливний бак на 700 л забезпечить пробіг до 600 км без дозаправки.

[ + – ] Роботизований комплекс "Удар" на базі БМП-3

Керувати машиною на відстані допомагають відеокамери з круговим оглядом, а також спеціальна автоматизована система та засоби зв'язку. "Ростех" передбачає можливість повністю автономної роботи без участі людини — у такому разі "Удар" повинен складати 3D-карту місцевості на основі даних, що передаються з датчиків. Штучний інтелект покликаний розрахувати маршрут, враховуючи рельєф місцевості й особливості бойового завдання. Пункт управління розміщено у вантажівці-всюдиході на базі "Урал-4320".

Бойовий модуль "Синиця" має вбудований панорамний приціл із тепловізійним каналом. На ньому встановлено основну зброю калібру 100 мм, допоміжну на 30 мм, а також кулемет калібру 7.62. Крім того, "Удар" може комплектуватися меншими безпілотниками для проведення розвідки, ретрансляції сигналу зв'язку, розмінування, евакуації поранених.

[ + – ] БМД-4М із бойовим модулем "Синиця"

Форум "Армія-2022" має відбутися з 15 по 21 серпня у Кубинці (Підмосков'ї), у ньому візьмуть участь майже 1,5 тисячі підприємств. "Ростех" покаже понад тисячу власних зразків озброєння та бойової техніки.

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