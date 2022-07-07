Робот-танк від BAE Systems пройшов випробування армії США: що він уміє

Бойова машина першою в історії запустила по наземних цілях ракети APKWS із лазерним наведенням, призначеним для ураження ворожої техніки.

Прототип безпілотного бойового робота від компанії BAE Systems успішно пройшов випробування армії США зі стрільби новими ракетами. Про це пише портал ADS Advance.

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Під час випробувань Robotic Technology Demonstrator (Демонстратор роботизованої технології) запустив по наземних цілях ракети з лазерним наведенням під назвою Advanced Precision Kill Weapon System, що перекладається як удосконалена система високоточної смертельної зброї. Це перший випадок, коли такі ракети запустили за допомогою бойового робота. Тести пройшли на полігоні Дагвей у штаті Юта (США) в межах тактичного сценарію під час навчань EDGE 22.

Автономний RTD відповідає потребам американської армії як бойова роботизована машина (RCV) середнього розміру. Вона оснащена комерційним гібридним електроприводом і може нести різне корисне навантаження, у тому числі датчики радіоелектронної боротьби, артилерійські системи, протитанкові керовані ракети й 2,75-дюймові ракети з лазерним наведенням APKWS, які також виробляє BAE Systems. Робота можна додатково "зарядити" баражувальними боєприпасами для боротьби з броньованими цілями та безпілотниками.

Сімдесятимиліметрові ракети APKWS дозволяють точно вражати наземні цілі та БПЛА на відстані до 6 км завдяки конструкції "наведи та стріляй". Із нею військовим не потрібно вести вогонь зі стрілецької зброї, сподіваючись збити загрозу або запитувати підтримку з повітря.

"Останній рік ми співпрацювали з провідними технологічними компаніями для створення автономного транспортного засобу, який перевершить вимоги армії до середніх RCV. Ця успішна демонстрація доводить, що нашу безпілотну машину можна інтегрувати й модернізувати за допомогою передових технологій, корисного навантаження та систем озброєння для виконання різних завдань і забезпечення розширених можливостей у складному оперативному середовищі", — прокоментувала Гелен Парк, директорка Future Tech Works у BAE Systems.

Future Tech Works (FTX) — це відносно новий підрозділ BAE Systems, співробітники якого тісно співпрацюють із інженерами-експертами та військовими для розробки й випробування оборонних технологій майбутнього. FTX модернізує та постачає техніку, яка покликана забезпечити безпеку військовослужбовців, їхню гнучкість і готовність протистояти будь-якій загрозі. BAE Systems зосередила свої інвестиції на створенні найефективніших бойових роботизованих машин для забезпечення потреб армії. Розробки ведуться у Стерлінг-Гайтс, штат Мічиган.

Раніше писали про робота-танк Type-X, який успішно зарекомендував себе в бойовій стрільбі. Бойова машина оснащена гарматами калібром до 50 мм, протитанковими ракетами та БПЛА для проведення розвідки.

Водночас у Росії намагаються створити безпілотний робот-вертоліт. Дрон із основним і кермовим гвинтом обіцяють оснастити камерами для кругового огляду, ракетами, протитанковими бомбами та кулеметом.