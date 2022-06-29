У Росії хочуть випустити бойовий робот-вертоліт: що відомо про розробку (відео)

За словами джерел, вертолітний дрон отримає камери для кругового огляду, а також кулемет, ракетно-пускові установки та протитанкові бомби.

У Росії збираються робити ударні безпілотні вертольоти для армії. Російське агентство "РИА Новости" передає подробиці, посилаючись на джерела у військово-промисловому комплексі.

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Одне з них заявило, що виробництвом може зайнятися холдинг "Вертольоти Росії", який входить до державної корпорації "Ростех". Конструктори задумали побудувати роботів із одним основним і одним кермовим гвинтом, як у класичних вертольотів. Бойові літальні машини масою 750 кг призначені для знищення піхоти, легкої броньованої техніки й інших цілей, а також для ведення розвідки.

Інший представник оборонної сфери РФ додав, що новий безпілотний апарат зможе мати корисне навантаження масою до 200 кілограмів. У базовій комплектації передбачено прицільний комплекс, набір із шести камер для огляду на 360 градусів, гіростабілізовану оптикоелектронну систему. Як озброєння він отримає танковий кулемет Калашнікова із запасом у 550 набоїв, установки на вісім ракет і 16 протитанкових снарядів.

Експерт у галузі військових БПЛА Денис Федутинов у коментарі звернув увагу, що в Росії наразі немає серійних ударних дронів із конструкцією вертольота, які мають сучасне озброєння. Така бойова техніка дуже корисна при веденні бойових дій на лінії фронту, у міському середовищі чи на морі, адже може швидко вражати ворожі цілі та збирати цінну інформацію з повітря.

Як стверджує Денис Федутинов, подібні дрони вже існують, найближчим аналогом можна назвати модель SH-750 від російської компанії Aeromax, яку нещодавно показали на виставці HeliRussia 2022. Це цивільний, а не військовий дрон, призначений для переміщення вантажів масою до 450 кг. У 2017 році підприємство "Авіаційні системи" анонсувало в Росії розробку 800-кілограмового безпілотника на базі пілотованого вертольота "Скаймак-3001", проте його статус зараз невідомий.

Із закордонних моделей експерт виділив Garmousha, який в ОАЕ створює підрозділ ADASI державного конгломерату Edge. Модель уперше представили на виставці UMEX 2020 як легкий військовий БПЛА, призначений для перевезення близько 100 кг корисного навантаження, із запасом ходу на 150 кілометрів і камерою з високою роздільною здатністю. Дрон запропонували використовувати для обстеження інфраструктури та проведення пошуково-рятувальних робіт.

Ще одним конкурентом може стати VSR700 від Airbus Helicopters, який розробляють інженери для ВМС Франції країни на базі вертольота Guimbal Cabri G2. За словами творців, дрон може працювати в парі з іншими корабельними засобами, у тому числі виявляти ворожі підводні човни та передавати дані про їхнє місцезнаходження ударним вертольотам.

Раніше писали, що робот-танк Type-X успішно зарекомендував під час випробувань зі стрільбою. Прототип використав 30-мм гармату Bushmaster із важелевою подачею боєприпасів, хоча, за словами розробників, на нього можна поставити гармати калібром до 50 мм. Крім цього, робот здатний запускати протитанкові ракети та розвідувальний безпілотник.

Ще один робот-танк під назвою M-RCV готуються випробувати в Ізраїлі у 2023 році. Його збудували на базі роботизованої машини BLR-2, оснастивши 30-мм гарматою, системою активного захисту, системою управління вогнем і беспілотником, бортовим комплексом ситуаційної обізнаності.

Водночас українські інженери збирають дрон Valkyrie для військових потреб. За своїми характеристиками модель нагадує китайський квадрокоптер DJI Inspire 2, але коштує набагато дешевше. ЗСУ зможуть застосовувати їх для ведення розвідки та бомбардування супротивників.