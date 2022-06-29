В России хотят выпустить боевой робот-вертолет: что известно о разработке (видео)

По словам источников, вертолетный дрон получит камеры для кругового обзора, а также пулемет, ракетно-пусковые установки и противотанковые бомбы.

В России собираются производить ударные беспилотные вертолеты для армии. Российское агентство "РИА Новости" передает подробности, ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе.

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Один из них заявил, что производством может заняться холдинг "Вертолеты России", который входит в государственную корпорацию "Ростех". Конструкторы задумали построить роботов с одним основным и одним рулевым винтом, как у классических вертолетов. Боевые летающие машины массой 750 кг предназначены для уничтожения пехоты, легкой бронированной техники и других целей, а также для ведения разведки.

Другой представитель оборонной сферы РФ добавил, что новый беспилотный аппарат сможет нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов. В базовой комплектации предусмотрен прицельный комплекс, набор из шести камер для обзора на 360 градусов, гиростабилизированную оптикоэлектронную систему. В качестве вооружения он получит танковый пулемет Калашникова с запасом в 550 патронов, установки на восемь ракет и 16 противотанковых снарядов.

Эксперт в области военных БПЛА Денис Федутинов в комментарии обратил внимание, что в России на данный момент нет серийных ударных дронов с конструкцией вертолета, которые имеют современное вооружение. Такая боевая техника очень полезна при ведении боевых действий на линии фронта, в городской среде или на море, ведь может быстро поражать вражеские цели и собирать ценную информацию с воздуха.

Как утверждает Денис Федутинов, подобные дроны уже существуют, ближайшим аналогом можно назвать модель SH-750 от российской компании Aeromax, которую недавно показали на выставке HeliRussia 2022. Стоит отметить, что это гражданский, а не военный, дрон, предназначенный для перемещения грузов массой до 450 кг. В 2017 году предприятие "Авиационные системы" анонсировали в России разработку 800-килограммового беспилотника на базе пилотируемого вертолета "Скаймак-3001", однако его статус сейчас неизвестен.

Из зарубежных моделей эксперт выделил Garmousha, который в ОАЭ создает подразделение ADASI государственного конгломерата Edge. Модель впервые представили на выставке UMEX 2020 как легкий военный БПЛА, предназначенный для перевозки около 100 кг полезной нагрузки, с запасом хода на 150 километров и камерой с высоким разрешением. Дрон предложили использовать для обследования инфраструктуры и проведения поисково-спасательных работ.

Еще одним конкурентом может стать VSR700 от Airbus Helicopters, разрабатываемый инженерами для ВМС Франции страны на базе вертолета Guimbal Cabri G2. По словам создателей, дрон может работать в паре с другими корабельными средствами, в том числе обнаруживать вражеские подводные лодки и передавать данные об их местонахождении ударным вертолетам.

Ранее писали, что робот-танк Type-X успешно зарекомендовал во время испытаний со стрельбой. Прототип использовал 30-мм пушку Bushmaster с рычажной подачей боеприпасов, хотя, по словам разработчиков, на него можно поставить орудия калибром до 50 мм. Помимо этого, робот способен запускать противотанковые ракеты и разведывательный беспилотник.

Еще один робот-танк под названием M-RCV готовятся испытать в Израиле в 2023 году. Его построили на базе роботизированной машины BLR-2, оснастив 30-мм пушкой, системой активной защиты, системой управления огнем и беспилотником, бортовым комплексом ситуационной осведомленности.

Тем временем украинские инженеры собирают дрон Valkyrie для нужд военных. По своим характеристикам модель напоминает китайский квадрокоптер DJI Inspire 2, но стоит намного дешевле. ВСУ смогут применять их для ведения разведки и бомбардировки противников.