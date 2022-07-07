Робот-танк от BAE Systems прошел испытания армии США: что он умеет

Боевая машина первой в истории запустила по наземным целям ракеты APKWS с лазерным наведением, предназначенным для поражения вражеской техники.

Прототип беспилотного боевого робота от компании BAE Systems успешно прошел испытания армии США по стрельбе новыми ракетами. Об этом пишет портал ADS Advance.

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Во время испытаний Robotic Technology Demonstrator (Демонстратор роботизированной технологии) запустил по наземным целям ракеты с лазерным наведением под названием Advanced Precision Kill Weapon System, что переводится как "усовершенствованная система высокоточного смертельного оружия". Это первый в истории случай, когда такие ракеты запустили с помощью боевого робота. Тесты прошли на полигоне Дагвей в штате Юта (США) в рамках тактического сценария во время учений EDGE 22.

Автономный RTD отвечает потребностям американской армии, как боевая роботизированная машина (RCV) среднего размера. Она оснащена коммерческим гибридным электроприводом и может нести различную полезную нагрузку, в том числе датчики радиоэлектронной борьбы, артиллерийские системы, противотанковые управляемые ракеты и 2,75-дюймовые ракеты с лазерным наведением APKWS, которые тоже производит BAE Systems. Робота можно дополнительно "зарядить" барражирующими боеприпасами для борьбы с бронированными целями и беспилотниками.

Семидесятимиллиметровые ракеты APKWS позволяют точно поражать наземные цели и БПЛА на расстоянии до 6 км благодаря конструкции "наведи и стреляй". С ней военным не нужно вести огонь из стрелкового оружия в надежде сбить угрозу или запрашивать поддержку с воздуха.

"Последний год мы сотрудничали с ведущими технологическими компаниями для создания автономного транспортного средства, которое превзойдет требования армии к средним RCV. Эта успешная демонстрация доказывает, что нашу беспилотную машину можно интегрировать и модернизировать с помощью передовых технологий, полезной нагрузки и систем вооружения для выполнения различных задач и обеспечения расширенных возможностей в сложной оперативной среде", — прокомментировала Хелен Парк, директор Future Tech Works в BAE Systems.

Future Tech Works (FTX) — это относительно новое подразделение BAE Systems, сотрудники которого тесно сотрудничают с инженерами-экспертами и военными для разработки и испытания оборонных технологий будущего. FTX модернизирует и поставляет технику, которая призвана обеспечить безопасность военнослужащих, их гибкость и готовность противостоять любой угрозе. BAE Systems сосредоточила свои инвестиции на создании наиболее эффективных боевых роботизированных машин для обеспечения нужд армии. Разработки ведутся в Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган.

Ранее писали о роботе-танке Type-X, который успешно зарекомендовал себя в боевой стрельбе. Боевая машина оснащена орудиями калибром до 50 мм, противотанковые ракеты и БПЛА для проведения разведки.

Тем временем, в России пытаются создать беспилотный робот-вертолет. Дрон с основным и рулевым винтом обещают оснастить камерами для кругового обзора, ракетами, противотанковыми бомбами и пулеметом.