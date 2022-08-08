У Росії створили "брата" робота Федора: бореться з терористами та дронами (відео)

Пристрій під назвою "Маркер" незабаром презентують у залізному вигляді.

Під час військово-технічного форуму "Армія-2022", який проходитиме в РФ з 15 по 21 серпня, Науково-технічний центр "Охорона" покаже робота "Маркер". Про це пише РИА Новости з посиланням на анонімне джерело.

Видання наголосило на тому, що робот вперше буде продемонстрований "у залізі". Раніше ЗМІ повідомляло, що "Маркер" отримав цифрового двійника, щоб мати можливість відпрацьовувати технологію у віртуальному середовищі, моделюючи екстремальні погодні умови, пошкодження, їзду місцевістю з різним рельєфом. Тепер симулятор отримав реальне втілення "у залізі", яке розмістять на стенді дочірньої компанії "Роскосмосу" — Науково-технічного центру "Охорона". У матеріалі йдеться, що роботів буде два — один на колісній платформі, а другий — на гусеничній.

[ + – ] Робот "Маркер"

За словами розробників, робот цікавить не лише "Роскосмос", а й Росгвардію, а також РЗ. На відміну від робота "Федора" він у космос не полетить, але торік бот патрулював космодром "Східний" як охоронець. Як заявляють інженери, він працював автономно. До його обов'язків входило патрулювання об'єктів наземної космічної інфраструктури та периметра, виявлення та захоплення порушників. Також у НТЦ кажуть, що "Маркер" може бути використаний у процесі антитерористичних операцій та навіть у боротьбі з БПЛА. Щоправда, якими саме засобами бот протидіятиме дронам, не уточнюється.

Зате достеменно відомо, що пристрій може мати корисне навантаження у вигляді озброєння різних видів (яким саме — теж не уточнюється). Розробники вихваляються тим, що бот "має найпросунутіші в Росії навички автономного руху з розпізнаванням об'єктів на основі технологій штучного інтелекту".

Роботу оснастили модульною багатоспектральною системою технічного зору, модулем корисного навантаження, модулем касетного запуску дронів, а за відпрацювання інформації відповідає нейромережа. Всього на розробку пристрою та його тестування було витрачено 3 роки.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ продемонструють, на що здатний робот-БМП, оснащений роботизованим бойовим модулем "Синиця".