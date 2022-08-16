Китай помог: в России представили боевого робота-собаку с гранатометом (видео)

Корпус обтянули чехлом, чтобы скрыть китайское происхождение машины, считают аналитики. Внешне она напоминает роботов Unitre за $2700.

Российские инженеры представили на форуме "Армия-2022" прототип робота-собаки, умеющей стрелять из встроенного гранатомета. Фокус разбирался, что же представляет из себя новая "боевая машина" России.

Как пишет агентство "РИА Новости", роботизированный комплекс под названием М-81 разработала российская компания АО "Интеллект Машин", специализирующаяся на вооружении, робототехнике и искусственном интеллекте.

По словам разработчиков, робот, внешне напоминающий собаку, получил такую форму, чтобы выполнять следующие задачи:

переносить оружие,

самостоятельно вести прицельную стрельбу из гранатомета, закрепленного на спине,

вести разведку,

патрулировать территорию,

указывать цели военным.

"Интеллект Машин" планирует наладить серийный выпуск М-81 по китайским технологиям и продавать по 1 млн рублей за штуку, отмечает портал IXBT.

Во время демонстрации робопес лишь ходит вперед-назад в чехле из черной ткани, а также садится, подобно настоящей собаке. Издание The Drive распознало оружие на его спине как РПГ-26 с оптическим прицелом, предназначение которого не ясно. Аналитики сомневаются, что М-81 сможет дистанционно прицелиться и устоять на ногах после выстрела из гранатомета. Впрочем, The Drive отмечает, что РПГ-26 обладает довольно мягкой отдачей.

Журналисты также предполагают, что корпус робота обтянули тканью не столько для тактических целей, сколько для сокрытия его происхождения. Формой и расположением "глаз", общими пропорциями, а также серебристыми деталями, которые видны в прорезях, машина напоминает модель Unitree Yushu Technology Dog от Unitree Robotic, которая продается на китайских онлайн-площадках Alibaba и Aliexpress всего за $2700.

"Таким образом, кажется совершенно очевидным, что робот не был разработан российским производителем, демонстрирующим его на выставке "Армия 2022", и не относится к категории военной техники", — пишет The Drive. — "Учитывая санкции, наложенные на Россию, и ее зависимость от иностранных микрочипов и других электронных компонентов, стране, вероятно, будет сложно производить что-то подобное военного уровня в обозримом будущем".

Форум "Армия-2022" организованна Министерством обороны России и открыта президентом страны Путиным. Он начался 15 августа и продлится до 22 августа в парке "Патриот" в Кубинке неподалеку от Москвы. На мероприятии представили множество видов вооружения, однако The Drive напоминает, что ранее россияне показывали на подобных выставках фантастические разработки, которые так и не нашли реального применения, например, гигантские роботы-мехи.

Ранее россиянин оснастил робота-собаку пулеметом и заставил стрелять. Разработчик назвал машину Skynet, однако аналитики распознали в ней ту же Unitree. На видео можно заметить, что робот плохо справляется с отдачей пистолета-пулемета "Витязь", что заставляет усомниться в его способности вести прицельную стрельбу.