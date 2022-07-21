В России робота-собаку оснастили пулеметом и заставили стрелять (видео)

Машина плохо справляется с отдачей российского пистолета-пулемета "Витязь", но все равно может представлять опасность.

В социальной сети Twitter появилось видео с роботом-собакой, который стреляет из пистолета-пулемета, закрепленного на спине. Журналист Vice Мэттью Галт проанализировал увиденное и обнаружил "российский след".

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На опубликованном видео робопес в стиле Boston Dynamics стреляет по мишеням на фоне заснеженного горного пейзажа. Он самостоятельно перемещается по стрельбищу, быстро перебирая лапками, прицеливается и ведет огонь, как одиночный, так автоматический.

Можно заметить, что робот довольно плохо справляется с отдачей оружия — его заметно откидывает назад и вверх после каждого выстрела, хотя положение в полуприседании обеспечивает относительную устойчивость. Непонятно, стреляет ли механическая собака сама по себе или ею дистанционно управляет оператор за кадром.

На одном боку робота изображен флаг России, а на другом приклеен черно-белый шеврон в виде головы волка, который, по мнению Мэттью Галта, может быть связан с российским спецназом. Впрочем, любой желающий может заказать такую атрибутику в Интернете. Машина вооружена пистолетом-пулеметом "Витязь", который создан в РФ по образу и подобию автоматической винтовки АК-74. Наконец, на фоне можно заметить бронетранспортер с необычной треугольной дверью — это бронированная разведывательно-дозорная машина БДРМ-2, она стоит на вооружении ВС РФ и была замечена в Украине.

Как выяснил аналитик, видео впервые было опубликовано в марте 2022 года на YouTube канале Александра Атамова. В Linkedin он указан основателем российской компании Hoversurf по производству грузовых дронов, а Facebook говорит о том, что мужчина проживает в Москве. 21 марта он разместил в соцсети фотографию с вооруженным роботом-собакой, которую назвал Skynet.

Ноги робота и другие детали значительно отличаются от знаменитого робопса Spot от американской компании Boston Dynamics, однако на рынке предлагают множество копий. По внешнему виду Skynet напоминает модель Unitree, которая продается на AliExpress примерно за $3000.

Boston Dynamics уверяет, что не будет продавать своих роботов тем, кто намерен использовать их в качестве оружия. Собака Spot правоохранители уже активно используют для патрулирования жилых домов и измерения температуры, но пока никто не прикреплял к ним пистолеты или автоматы.

Однако другие компании могут это сделать и делают, например, оборонная компания Ghost Robotics уже показала своего робота-собаку с футуристической снайперской винтовкой на спине. Разработчики уверяют, что собака может двигаться самостоятельно, не способна стрелять без участия оператора.

Ранее появилась информация, что США передадут робопса Spot в Украину для разминирования территорий. Он может безопасно перемещать неразорвавшиеся боеприпасы в специальные ямы для их дальнейшего уничтожения.