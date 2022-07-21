У Росії робота-собаку оснастили кулеметом і змусили стріляти (відео)

Машина погано справляється з віддачею російського пістолета-кулемета "Вітязь", але все одно може становити небезпеку.

У соціальній мережі Twitter з'явилося відео з роботом-собакою, який стріляє з пістолета-кулемета, закріпленого на спині. Журналіст Vice Меттью Галт проаналізував побачене та виявив "російський слід".

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На опублікованому відео робопес у стилі Boston Dynamics стріляє по мішенях на тлі засніженого гірського краєвиду. Він самостійно переміщається по стрільбищу, швидко перебираючи лапками, прицілюється і веде вогонь, як одиночний, так й автоматичний.

Можна помітити, що робот досить погано справляється з віддачею зброї — його помітно відкидає назад і вгору після кожного пострілу, хоча положення напівприсідання забезпечує відносну стійкість. Незрозуміло, чи стріляє механічна собака сама собою, чи нею дистанційно керує оператор за кадром.

На одному боці робота зображений прапор Росії, а на іншому приклеєний чорно-білий шеврон у вигляді голови вовка, який, на думку Меттью Галта, може бути пов'язаний з російським спецназом. Утім, будь-хто може замовити таку атрибутику в інтернеті. Машину озброєно пістолетом-кулеметом "Вітязь", який створено в РФ за образом і подобою автоматичної гвинтівки АК-74. Нарешті, на фоні можна помітити бронетранспортер із незвичайними трикутними дверима — це броньована розвідувально-дозорна машина БДРМ-2, вона стоїть на озброєнні ЗС РФ і була помічена в Україні.

Як з'ясував аналітик, відео вперше було опубліковано у березні 2022 року на YouTube каналі Олександра Атамова. У Linkedin він вказаний засновником російської компанії Hoversurf із виробництва вантажних дронів, а Facebook говорить про те, що чоловік мешкає у Москві. 21 березня він розмістив у соцмережі фото з озброєним роботом-собакою, яку назвав Skynet.

Ноги робота й інші деталі значно відрізняються від знаменитого робопса Spot від американської компанії Boston Dynamics, проте на ринку пропонують багато копій. На вигляд Skynet нагадує модель Unitree, яка продається на AliExpress приблизно за $3 000.

Boston Dynamics запевняє, що не продаватиме своїх роботів тим, хто має намір використовувати їх як зброю. Собаку Spot правоохоронці вже активно використовують для патрулювання житлових будинків і вимірювання температури, але поки що ніхто не прикріплював до них пістолети чи автомати.

Однак інші компанії можуть це зробити і роблять, наприклад, оборонна компанія Ghost Robotics вже показала свого робота-собаку із футуристичною гвинтівкою на спині. Розробники запевняють, що собака може рухатися самостійно, не здатний стріляти без участі оператора.

Раніше з'явилася інформація, що США передадуть Робопса Spot в Україну для розмінування територій. Він може безпечно переміщати боєприпаси, що не розірвалися, в спеціальні ями для їх подальшого знищення.