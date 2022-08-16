Китай допоміг: у Росії представили бойового робота-собаку з гранатометом (відео)

Корпус обтягли чохлом, щоб приховати китайське походження машини, вважають аналітики. Зовні вона нагадує роботів Unitre за $2700.

Російські інженери представили на форумі "Армія-2022" прототип робота-собаки, який вміє стріляти із вбудованого гранатомета. Фокус розбирався, чим же є нова "бойова машина" Росії.

Як пише агентство "РИА Новости", роботизований комплекс під назвою М-81 розробила російська компанія АТ "Інтелект Машин", що спеціалізується на озброєнні, робототехніці та штучному інтелекті.

За словами розробників, робот, який зовні нагадує собаку, отримав таку форму, щоб виконувати такі завдання:

переносити зброю,

самостійно вести прицільну стрільбу з гранатомета, закріпленого на спині,

вести розвідку,

патрулювати територію,

вказувати цілі військовим.

"Інтелект Машин" планує налагодити серійний випуск М-81 за китайськими технологіями та продавати по 1 млн рублів за штуку, зазначає портал IXBT.

Під час демонстрації робопес лише ходить вперед-назад у чохлі з чорної тканини, а також сідає, подібно до справжнього собаки. Видання The Drive розпізнало зброю на його спині як РПГ-26 з оптичним прицілом, призначення якого не зрозуміле. Аналітики сумніваються, що М-81 зможе дистанційно прицілитися та встояти на ногах після пострілу з гранатомета. Втім, The Drive зазначає, що РПГ-26 має досить м'яку віддачу.

Журналісти також припускають, що корпус робота обтягнули тканиною не так для тактичних цілей, як для приховування його походження. Формою та розташуванням "очей", загальними пропорціями, а також сріблястими деталями, які видно в прорізах, машина нагадує модель Unitree Yushu Technology Dog від Unitree Robotic, яка продається на китайських онлайн-майданчиках Alibaba та Aliexpress лише за $2700.

"Так, здається цілком очевидним, що робота не розробив російський виробник, який демонструє його на виставці "Армія 2022", і він не належить до категорії військової техніки", — пише The Drive. — "З огляду на санкції, накладені на Росію, та її залежність від іноземних мікрочипів та інших електронних компонентів, країні, ймовірно, буде складно виробляти щось таке військового рівня в найближчому майбутньому".

Форум "Армія-2022" організовано Міністерством оборони Росії та відкрито президентом країни Путіним. Він розпочався 15 серпня і триватиме до 22 серпня у парку "Патріот" у Кубинці неподалік Москви. На заході представили безліч видів озброєння, проте The Drive нагадує, що раніше росіяни показували на таких виставках фантастичні розробки, які так і не знайшли реального застосування, наприклад, гігантські роботи-мехи.

Раніше росіянин оснастив робота-собаку кулеметом і змусив стріляти. Розробник назвав машину Skynet, проте аналітики розпізнали в ній ту саму Unitree. На відео можна помітити, що робот погано справляється з віддачею пістолета-кулемета "Вітязь", що змушує засумніватися у його здатності вести прицільну стрільбу.