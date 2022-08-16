В России создали робо-рыбу с автопилотом для разведки под водой (видео)

Роботический окунь, как утверждается, может погружаться на глубину до 5 м.

В рамках форума "Армия-2022", который проходит в России, была презентована рыба-робот. Подробности опубликовало издание "Аргументы и факты".

Российские СМИ утверждают, что робо-рыба способна плавать под водой и даже погружаться на глубину в 5 м. Также сообщается, что основное назначение устройства — ведение оптической разведки под водой. Ролик, однако, не демонстрирует этих способностей плавающего беспилотника. Наоборот, он находится весьма близко к поверхности воды и его конструкция выглядит довольно легкой.

Согласно информации "Аргументы и факты", робот размещен в павильоне "Робототехника", где выставлена разного рода техника для развлечений. "Но организаторы уверяют, что робот-окунь может пригодиться и в боевых условиях", — пишет медиа.

Пока о роботе мало что известно. Нам не удалось установить компанию-производителя, а также какие-либо технические характеристики устройства. Известно лишь, что корпус бота может быть прозрачным, или выкрашенным "под чешую". А еще СМИ пишет, что робот плавает на автопилоте, может оставаться без подзарядки 24 ч. "Главное, чтобы робот не попал в сети", — пошутило издание.

Ранее мы писали о том, что на форуме "Армия 2022" россияне показали закомуфлированного робота-пса, оснащенного оружием. Эксперты раскритиковали "новинку", так как робот очень похож на китайскую модель Unitree Yushu Technology Dog, производимую компанией Unitree Robotic. Стоимость китайской машины составляет $2700.

Также сообщали, что Ранее в РФ неизвестный приделал к корпусу робо-собаки пулемет и начал стрелять. Эксперты, ознакомившиеся с видео, где демонстрировались возможности "российской находки", заявили, что это китайский робо-пес Unitree. Бот не справлялся с отдачей, постоянно падал и отъезжал назад