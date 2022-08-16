У Росії створили робо-рибу з автопілотом для розвідки під водою (відео)

Роботичний окунь, як стверджується, може занурюватись на глибину до 5 м.

У межах форуму "Армія-2022", що проходить у Росії, презентовано рибу-робота. Подробиці опублікувало видання "Аргументы и факты".

Російські ЗМІ стверджують, що робо-риба здатна плавати під водою і навіть занурюватися на глибину 5 м. Також повідомляється, що основне призначення пристрою — ведення оптичної розвідки під водою. Ролик, однак, не демонструє цих здібностей безпілотника, який плаває. Навпаки, він дуже близько до поверхні води і його конструкція виглядає досить легкою.

Згідно з інформацією "Аргументы и факты", робот розміщений у павільйоні "Робототехніка", де виставлена різна техніка для розваг. "Але організатори запевняють, що робот-окунь може стати у пригоді і в бойових умовах", — пише медіа.

Поки про робота мало що відомо. Нам не вдалося встановити компанію-виробника, а також будь-які технічні характеристики пристрою. Відомо лише, що корпус бота може бути прозорим, або пофарбованим "під луску". А ще ЗМІ пише, що робот плаває на автопілоті, може залишатися без підзарядки 24 год. "Головне, щоб робот не потрапив у сіті", — пожартувало видання.

Раніше ми писали про те, що на форумі Армія 2022 росіяни показали закамуфльованого робота-пса, оснащеного зброєю. Експерти розкритикували "новинку", оскільки робот дуже схожий на китайську модель Unitree Yushu Technology Dog, яку виробляє компанія Unitree Robotic. Вартість китайської машини складає $2700.

Також повідомляли, що Раніше в РФ невідомий приробив до корпусу робо-собаки кулемет і почав стріляти. Експерти, які ознайомилися з відео де демонструвалися можливості "російської знахідки", заявили, що це китайський робо-пес Unitree. Бот не справлявся з віддачею, постійно падав і від'їжджав назад.