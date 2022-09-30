У Росії збирають бойового робота спеціально для війни в Україні, — ЗМІ

Вже наявну модель "Маркер" вирішили переробити з огляду на досвід, отриманий під час бойових дій.

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У Росії модернізують робота "Маркер" спеціально для ведення війни в Україні. Про це пише російське агентство "РИА Новости", посилаючись на обізнане джерело.

Нова версія робота збереже колишні маси та габарити, проте отримає розширений функціонал. Машину під умовною назвою "Маркер-2" розробляють для допомоги військовим за умов бойових дій з урахуванням потреб, які виникли у ЗС РФ під час проведення так званої "спецоперації" на території України. Їй доведеться працювати як на фронті, так і в окупованих містах.

Джерело стверджує, що зараз влада Росії вирішує, яким підприємствам доручити розробку робота, і які системи озброєння на нього слід встановлювати. Окрім бойових, перед "Маркерами" поставлять ще два завдання: охорону та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Три такі комплекси вже передали МНС РФ, які адаптують їх для гасіння пожеж та інших робіт.

Наявний "Маркер" важить близько трьох тонн і оснащується різними видами озброєння, зокрема модулем для касетного запуску БПЛА. За словами розробників з НВО "Андроїдна техніка", робот отримав найкращі в Росії системи автономного руху і здатний розпізнавати об'єкти завдяки штучному інтелекту та багатоспектральній системі машинного зору.

Раніше робота "Маркер" показали на військово-технічному форумі "Армія-2022" на стенді НТЦ "Охорона", що є дочірньою компанією "Роскосмосу". Розробники вигадали дві версії — на колісній та гусеничній платформах. Один із "Маркерів" у 2021 році патрулював космодром "Восточний" в автономному режимі. Роботу запропонували використовувати для боротьби з летючими дронами та проведення антитерористичних операцій.

Нещодавно в Росії представили робота-собаку М-18, оснащену гранатометом, призначену для проведення розвідки, вказівки цілей та безпосередньої стрілянини. Експерти дійшли висновку, що росіяни використали китайського робота вартістю $2700.

Також російські інженери створили автономного робота-рибу для підводної розвідки. Вона має плавати на глибині до 5 метрів та працювати до 24 без підзарядки.