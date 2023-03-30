У ЗСУ створили бойового робота-вбивцю з кулеметом: стріляє та веде розвідку (фото)

Машина дозволяє українським захисникам атакувати окупантів на відстані без ризику для своїх життів. Вогонь ведеться за сигналом, який передається кабелем довжиною 50 метрів.

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Військовослужбовці 174-го батальйону територіальної оборони з Кіровоградської області розробили багатофункціонального бойового робота. Про його особливості та характеристики боєць із позивним "Сокіл" розповів "Суспільному".

Підрозділ нещодавно провів бойові навчання, під час яких бійці застосували свої технічні розробки, однією з них стала автоматична наземна турель. Спочатку пристрій був стаціонарним, але інженери доопрацювали конструкцію та поставили її на мобільну платформу у вигляді квадроцикла з електродвигуном та дистанційним керуванням.

Стріляючий робот ЗСУ на базі квадроцикла Фото: krim

У верхній частині робота знаходиться сама турель, куди можна закріпити будь-який автомат чи кулемет системи Калашникова. До неї під'єднаний привід, що дозволяє вести вогонь по команді оператора — сигнал передається по кабелю довжиною 50 м. За словами "Сокола", поки робот обстрілює російські війська, боєць може сидіти в бліндажі та не наражати своє життя на небезпеку навіть під час мінометної атаки.

Підготовка робота ЗСУ на навчаннях Фото: krim

Безпілотник оснащений камерою денного та нічного бачення, щоб вести бойові дії у будь-який час доби. При цьому сам він практично не гріється, а тому невидимий для тепловізорів, завдяки цьому апарат може ефективно вести розвідку, виявляти ворожі цілі та передавати цінну інформацію ЗСУ. Крім того, робот дозволяє військовим доставляти боєприпаси та розмінувати територію.

Раніше писали, що у Сумському державному університеті розробили свій безпілотник, що стріляє. Спеціальний пристрій дозволяє закріплювати різні види стрілецької зброї та вести їх вогонь дистанційно. Платформу встановили на квадроцикл для переміщення, а також додали механізм, що вирівнює приціл під час їзди.

Нещодавно ЗСУ показали застосування наземного дрона-камікадзе, що нищить позиції росіян. На нього встановили 12 кг тротилу та протипіхотну міну МОН-90, яка приводиться в дію дистанційно.