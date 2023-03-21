ЗСУ показали застосування наземного дрону-камікадзе з 12 кг тротилу (відео)

Оператор керує колісним безпілотником за допомогою звичайного пульта для квадрокоптера, спостерігаючи за тим, що відбувається, через вбудовану камеру.

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Українські військові використовують на передовій наземний безпілотник-камікадзе для підриву окупантів. Подробиці повідомив портал Defence Express.

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ показали безпілотник у вигляді колісної платформи, на якій встановлено протипіхотну міну МОН-90 з функцією дистанційного підриву та ящик з 12 кг тротилу. Дрон передає відео зі своєї камери, дозволяючи оператору керувати машиною за допомогою китайського радіопульта від DJI та смартфона як монітора.

Під'їхавши до позиції російських військ, дрон здетонував за командою українського бійця. Розвідувальний БПЛА зняв вибух на камеру з повітря.

Медіа Defence Express нагадало, що за часів Другої світової Вермахт використовував самохідні міни під назвою "Голіаф", які керувалися за допомогою проводу. Сам апарат їздив на гусеницях, важив від 365 кг до 430 кг, залежно від модифікації, і ніс від 60 кг до 100 кг вибухівки. З 1943 року гітлерівські війська застосовували "Голіаф" для знищення танків і оборонних позицій. Варто зазначити, що сучасні версії набагато компактніші і не потребують проводів.

Подібну технологію використовували і у Франції в 1915 році. Вона отримала назву "наземна торпеда" (Torpille Terrestre). Конструкцією також керували за допомогою проводу, вона важила близько 200 кг. Тоді в армії було як мінімум дві версії таких апаратів, але в серійне виробництво вони не надійшли. Надалі наземні дрони не набули широкого поширення, тепер же війна в Україні змусила військових переглянути підхід до технології

Наприкінці лютого інженери "Львівської політехніки" представили наземний дрон-камікадзе під назвою "Пластун". За словами розробників, колісною платформою можна дистанційно керувати на відстані до 5 км, використовуючи для розвідки, завдання ударів, доставки боєприпасів, закладки або знешкодження мін.

Двоє українців з Івано-Франківської області зібрали для військових наземний дрон "Примара" з деталей для мотоциклів та електровелосипедів. "Велодрон" розганяється до 20 км/год і піднімає вагу до 200 кг, зокрема може нести вибухівку, детонуючи натисканням кнопки.