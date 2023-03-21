ВСУ показали применение наземного дрона-камикадзе с 12 кг тротила (видео)

Оператор управляет колесным беспилотником с помощью обычного пульта для квадрокоптера, наблюдая за происходящим через встроенную камеру.

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Украинские военные используют на передовой наземные беспилотники-камикадзе для подрыва оккупантов. Подробности сообщил портал Defence Express.

Бойцы 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ показали беспилотник в виде колесной платформы, на которой установлена противопехотная мина МОН-90 с функцией дистанционного подрыва и ящик с 12 кг тротила. Дрон передает видео со своей камеры, позволяя оператору управлять машиной с помощью китайского радиопульта от DJI и смартфона в качестве монитора.

Подъехав к позиции российских войск, дрон сдетонировал по команде украинского бойца. Разведывательный БПЛА снял взрыв на камеру с воздуха.

Медиа Defence Express напомнило, что во времена Второй мировой Вермахт использовал самоходные мины под названием "Голиаф", которые управлялись с помощью провода. Сам аппарат ездил на гусеницах, весил от 365 кг до 430 кг, в зависимости от модификации, и нес от 60 кг до 100 кг взрывчатки. С 1943 года гитлеровские войска применяли "Голиаф" для уничтожения танков и оборонительных позиций. Стоит отметить, что современные версии намного компактнее и не требует проводов.

Подобную технологию использовали и во Франции в 1915 году. Она получила название "наземная торпеда" (Torpille Terrestre). Конструкция также управлялась при помощи провода и весила около 200 кг. Тогда в армии было как минимум две версии таких аппаратов, но в серийное производство они не поступили. В дальнейшем наземные дроны не получили широкого распространения, теперь же война в Украине заставила военных пересмотреть подход к технологии.

В конце февраля инженеры "Львовской политехники" представили наземного дрона-камикадзе под названием "Пластун". По словам разработчиков, колесной платформой можно дистанционно управлять на расстоянии до 5 км, используя для разведки, нанесения ударов, доставки боеприпасов, закладки или обезвреживания мин.

Два украинца из Ивано-Франковской области собрали для военных наземный дрон "Призрак" из деталей для мотоциклов и электровелосипедов. "Велодрон" разгоняется до 20 км/ч и поднимает вес до 200 кг, в том числе может нести взрывчатку, детонируя по нажатию кнопки.