Во Львове создали дрон Alpha Strike и наземного робота-камикадзе "Пластун" (видео)

Инженеры передали несколько прототипов военным для испытания на передовой. Они должны помочь ВСУ вести разведку и уничтожать оккупантов.

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Сотрудники Национального университета "Львовская политехника" собираются запустить серийное производство наземного дрона "Пластун", беспилотного самолета Alpha Strike и робота-оруженосца. Подробности о проектах разместили на официальном сайте ВУЗа.

Во Львове состоялась презентация, на которой "Львовская политехника" представила свои новые разработки военного назначения. Инженеры уже сделали прототипы, провели испытания, а некоторые устройства уже передали военным на передовую. Чтобы начать мелкосерийное производство, они выставили свои проекты на краудфаундинговую платформу Startera, а также закупают комплектующие в Украине и других странах.

[ + – ] Роботы, разработанные во Львовской политехнике Фото: Lviv.Media

"Важно, что военные уже тестируют эти устройства, в частности подразделения, которые используют БПЛА, беспилотные наземные платформы для выполнения заданий", — отметил замглавы департамента экономической политики Львовской ОВА Вадим Табакера.

Наземный беспилотник — робот "Пластун"

Устройство напоминает машинку на пульте управления и работает похожим образом, однако обладает приличной грузоподъемностью — 15 кг. "Пластун" может вести разведку, доставлять боеприпасы, закладывать или обезвреживать мины, отвлекать внимание противника и выполнять функцию дрона-камикадзе, подрывая цели. Оператор может управлять таким роботом на расстоянии до 5 км.

Разработчики отмечают, что благодаря специальным колесам, робот "Пластун" имеет высокую проходимость, сопоставимую с гусеничными платформами, но при этом тратит намного меньше энергии. Аппарат может ехать даже после попадания в шину осколка или пули. Небольшие габариты позволяют перевозить робота в автомобиле, модульная конструкция — быстро проводить ремонт и заменять поврежденные детали. На производство "Пластуна" необходимо собрать 200 тыс. грн.

[ + – ] Робот "Пластун" от Львовской политехники

Беспилотник-разведчик Alpha Strike

Беспилотник самолетного типа может вести разведку на расстоянии более 40 км, что поможет ВСУ корректировать артиллерийский огонь. Alpha Strike может летать автономно и поддерживает управление от первого лица с помощью очков (First person view, или FPV). Самолет оснащается камерой GoPro для записи видео.

"Такие дроны могут летать на достаточно небольшой высоте, что позволяет пролетать в зоне действия некоторых систем РЭБ. При потере сигнала аппарат способен автономно продлить полет", — пишут разработчики.

[ + – ] Разведывательный дрон Alpha Strike Фото: Lviv.Media

Роботы "Спектр" и "Термит"

Самоходная роботизированная платформа с дистанционным управлением Spextr ("Спектр") предназначена для сопровождения боевых групп, минирования, разведки, создания дымовых завес. Максимальная его скорость – 25 км/ч, толкающая способность – более 100 кг. Прототип робота уже прошел испытания на передовой, и ученые собираются запустить его.

"Термит" имеет похожую конструкцию и функции, но также имеет режим "камикадзе". Максимальная скорость также 25 км/ч, грузоподъемность – до 50 кг. Украинские военные тестируют на передовой 10 прототипов "Термита".

[ + – ] Роботизированная платформа Spextr

Ранее писали, что инженеры "Львовской политехники" работают над роботом для разминирования. Он получит гусеничную платформу с грузоподъемностью до 150 кг.

Недавно инженеры-волонтеры из Ивано-Франковской области представили наземный дрон-камикадзе, вмещающий 200 кг взрывчатки. Он может вести разведку, перевозить боеприпасы на передовой или же взрывать цели.