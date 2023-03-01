Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Во Львове создали дрон Alpha Strike и наземного робота-камикадзе "Пластун" (видео)

Alpha Strike, дрон, БПЛА
Фото: Lviv.Media | Беспилотники Alpha Strike, представленные "Львовской политехникой"

Инженеры передали несколько прототипов военным для испытания на передовой. Они должны помочь ВСУ вести разведку и уничтожать оккупантов.

Related video

Сотрудники Национального университета "Львовская политехника" собираются запустить серийное производство наземного дрона "Пластун", беспилотного самолета Alpha Strike и робота-оруженосца. Подробности о проектах разместили на официальном сайте ВУЗа.

Во Львове состоялась презентация, на которой "Львовская политехника" представила свои новые разработки военного назначения. Инженеры уже сделали прототипы, провели испытания, а некоторые устройства уже передали военным на передовую. Чтобы начать мелкосерийное производство, они выставили свои проекты на краудфаундинговую платформу Startera, а также закупают комплектующие в Украине и других странах.

Роботы, Львовская политехника Fullscreen
Роботы, разработанные во Львовской политехнике
Фото: Lviv.Media

"Важно, что военные уже тестируют эти устройства, в частности подразделения, которые используют БПЛА, беспилотные наземные платформы для выполнения заданий", — отметил замглавы департамента экономической политики Львовской ОВА Вадим Табакера.

Наземный беспилотник — робот "Пластун"

Устройство напоминает машинку на пульте управления и работает похожим образом, однако обладает приличной грузоподъемностью — 15 кг. "Пластун" может вести разведку, доставлять боеприпасы, закладывать или обезвреживать мины, отвлекать внимание противника и выполнять функцию дрона-камикадзе, подрывая цели. Оператор может управлять таким роботом на расстоянии до 5 км.

Разработчики отмечают, что благодаря специальным колесам, робот "Пластун" имеет высокую проходимость, сопоставимую с гусеничными платформами, но при этом тратит намного меньше энергии. Аппарат может ехать даже после попадания в шину осколка или пули. Небольшие габариты позволяют перевозить робота в автомобиле, модульная конструкция — быстро проводить ремонт и заменять поврежденные детали. На производство "Пластуна" необходимо собрать 200 тыс. грн.

Пластун, робот Пластун, робот камикадзе, дрон камикадзе Fullscreen
Робот "Пластун" от Львовской политехники

Беспилотник-разведчик Alpha Strike

Беспилотник самолетного типа может вести разведку на расстоянии более 40 км, что поможет ВСУ корректировать артиллерийский огонь. Alpha Strike может летать автономно и поддерживает управление от первого лица с помощью очков (First person view, или FPV). Самолет оснащается камерой GoPro для записи видео.

"Такие дроны могут летать на достаточно небольшой высоте, что позволяет пролетать в зоне действия некоторых систем РЭБ. При потере сигнала аппарат способен автономно продлить полет", — пишут разработчики.

Alpha Strike Fullscreen
Разведывательный дрон Alpha Strike
Фото: Lviv.Media

Роботы "Спектр" и "Термит"

Самоходная роботизированная платформа с дистанционным управлением Spextr ("Спектр") предназначена для сопровождения боевых групп, минирования, разведки, создания дымовых завес. Максимальная его скорость – 25 км/ч, толкающая способность – более 100 кг. Прототип робота уже прошел испытания на передовой, и ученые собираются запустить его.

"Термит" имеет похожую конструкцию и функции, но также имеет режим "камикадзе". Максимальная скорость также 25 км/ч, грузоподъемность – до 50 кг. Украинские военные тестируют на передовой 10 прототипов "Термита".

Робот, Спектр, Spextr, робот Спектр, робот Spextr Fullscreen
Роботизированная платформа Spextr

Ранее писали, что инженеры "Львовской политехники" работают над роботом для разминирования. Он получит гусеничную платформу с грузоподъемностью до 150 кг.

Недавно инженеры-волонтеры из Ивано-Франковской области представили наземный дрон-камикадзе, вмещающий 200 кг взрывчатки. Он может вести разведку, перевозить боеприпасы на передовой или же взрывать цели.