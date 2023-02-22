Дроны заменят 100 тыс. саперов и помогут разминировать всю территорию Украины

Польский фонд "Поступ" ищет финансирование для закупки специальных дронов и вместе с "Львовской политехникой" хочет автоматизировать процесс поиска мин.

Related video

Благотворительный фонд "Поступ" (Польша) активно работает над реализацией проекта по разминированию Украины, которая на сегодня является самой опасной территорией по количеству заложенных мин. Как сообщили в фонде порталу Dev.ua, всего за 5 лет с помощью специальных дронов можно очистить всю территорию нашей страны от скрытой смертельной опасности.

На сегодняшний день более тысячи мирных жителей и военных стали жертвами заложенной оккупантами взрывчатки.

Сейчас фонд активно ищет финансирование для закупки специальных беспилотников, способных с помощью сканирования магнитного поля обнаруживать мины.

[ + – ] Первые дроны уже закуплены, но для полного разминирования понадобится не менее 300 штук Фото: Фонд "Поступ"

Как утверждают в "Поступе", один подобный дрон может за сутки просканировать 15 гектаров земли, а значит 300 подобных БПЛА способны за 5 лет избавить Украину от этой опасности. Кроме того, дроны сэкономят и людской ресурс, ведь для этой задачи потребовалось бы привлечь более 100 тысяч саперов.

[ + – ] Робот-сапер от "Львовской политехники" поможет избавить Украину от мин российских оккупантов Фото: Фонд "Поступ"

Фонд активно сотрудничает и с "Львовской политехникой", инженеры которой сейчас работают над созданием наземной платформы для разминирования. Конструкция робота-минера достаточно легкая – до 150 кг в зависимости от компоновки и задач. В действие робот приводится с помощью электрических моторов и может передвигаться по бездорожью. Он будет способен заниматься разминированием, дезактивацией и транспортировкой обнаруженных мин.

Ранее Фокус писал о том, что дроны научатся вести себя, как крылатые ракеты: зачем это нужно.