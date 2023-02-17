Дроны научатся вести себя, как крылатые ракеты: зачем это нужно

Беспилотники будут способны развивать дозвуковую скорость, их производство уже подтвердил Пентагон.

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Компания Kratos, которая занимается разработкой и производством БПЛА, получила заказ от Пентагона на производство беспилотников имитирующих полет крылатых ракет, сообщает Military Aero Space.

Модель дрона BQM-177A спроектирована так, чтобы имитировать поведение и эффективную диаграмму направленности противокорабельных ракет, скользящих по морю и для отработки боевых действий в воздухе.

Эти беспилотники не будут использоваться в бою, а послужат тренировочными мишенями, на которых ВМС США будет отрабатывать приемы защиты кораблей от атак врага. Этими же дронами-мишенями для своих тренеровок воспользуются и пилоты военной авиации США, ведь БПЛА может имитировать поведение ракет и подниматься до 12 км над землей.

[ + – ] БПЛА может имитировать поведение ракет и подниматься до 12 км над землей Фото: Соцсети

Министерство обороны США уже выделило почти $50 млн на этот проект, в рамках которого производство специальных дронов-мишеней начнется в Сакраменто, Калифорния. Контракт включает в себя 55 комплектов беспилотников для армии США и 277 боевых комплектов для вооруженных сил Канады и Австралии.

BQM-177A — это дозвуковая воздушная мишень нового поколения для имитации поведения дозвуковых противокорабельных крылатых ракет. Она способна развивать скорость более 0,95 Маха и летать на высоте до 3 м над поверхностью воды. BQM-177A оснащена датчиками сближения, идентификацией "свой-чужой" и средством борьбы с РЭБ. Беспилотник собирают на базе самолета Kratos BQM-167X, но новинка оснащена усовершенствованным фзеляжем и встроенным турбореактивным двигателем для уменьшения околозвукового сопротивления.

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