Дрони навчаться поводитися, як крилаті ракети: навіщо це потрібно

Безпілотники будуть здатні розвивати дозвукову швидкість, їхнє виробництво вже підтвердив Пентагон.

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Компанія Kratos, яка займається розробкою та виробництвом БПЛА, отримала замовлення від Пентагону на виробництво безпілотників, що імітують політ крилатих ракет, повідомляє Military Aero Space.

Модель дрона BQM-177A спроєктована так, щоб імітувати поведінку та ефективну діаграму спрямованості протикорабельних ракет, що ковзають по морю, і для відпрацювання бойових дій у повітрі.

Ці безпілотники не будуть використовуватись у бою, а послужать тренувальними мішенями, на яких ВМС США відпрацьовуватиме прийоми захисту кораблів від атак ворога. Цими ж дронами-мішенями для своїх тренувань скористаються й пілоти військової авіації США, адже БПЛА може імітувати поведінку ракет та підніматися до 12 км над землею.

[ + – ] БПЛА може імітувати поведінку ракет та підніматися до 12 км над землею Фото: Соцмережi

Міністерство оборони США вже виділило майже $50 млн на цей проєкт, у межах якого виробництво спеціальних дронів-мішеней розпочнеться у Сакраменто, Каліфорнія. Контракт включає 55 комплектів безпілотників для армії США і 277 бойових комплектів для збройних сил Канади та Австралії.

BQM-177A — це дозвукова повітряна мета нового покоління для імітації поведінки дозвукових протикорабельних крилатих ракет. Вона здатна розвивати швидкість понад 0,95 Маха та літати на висоті до 3 м над поверхнею води. BQM-177A оснащена датчиками зближення, ідентифікацією "свій-чужий" та засобом боротьби з РЕБ. Безпілотник збирають на базі літака Kratos BQM-167X, але новинка оснащена удосконаленим фюзеляжем та вбудованим турбореактивним двигуном для зменшення навколозвукового опору.

Раніше Фокус розповідав про те, що може заважати морським дронам ЗСУ і як ЗС РФ цим скористаються.