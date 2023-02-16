Експерти розповіли, що може заважати морським дронам ЗСУ і як ЗС РФ цим скористаються

Росіяни можуть атакувати безпілотниками кораблі, що проходять "зерновим коридором", тоді як можливості України "на воді" можуть значно знизитися, — Naval News.

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Обмеження роботи супутникового Інтернету Starlink може стати на заваді роботі українських морських безпілотників у той час, як Росія запускає власні. Міжнародне видання Naval News проаналізувало ризики для українців.

Які морські дрони використовує Росія

Десятого лютого невідомий безпілотник атакував міст у селищі Затока Одеської області. Міст через річку Дністер є важливою автомобільною та залізничною артерією на півдні України, тому росіяни й раніше обстрілювали його ракетами, але удар за допомогою дрона "запустив нову фазу" війни в Україні. Справа в тому, що Затока розташована в гирлі річки Дністер і туди досить легко проникнути з Чорного моря. Як припускають аналітики, саме через зручне розміщення Росія зробила міст ціллю свого першого морського дрону-камікадзе. Найімовірніше, апарат є простою конструкцією, схожу на маленький швидкохідний катер, керований за допомогою радіосигналів або супутникового зв'язку.

Вбудоване обладнання для зв'язку визначає, як саме росіяни зможуть використати нові дрони. При досить високій швидкості передачі, оператори зможуть керувати ними, стежачи за зображенням з камер у реальному часі. Крім того, можна запрограмувати маршрут за певними координатами, щоб катер слідував автономно, вражаючи лише нерухомі цілі.

Аналітики вважають, що росіяни можуть доставляти морські дрони ближче до узбережжя України за допомогою невеликих кораблів, наприклад штурмових катерів ВМФ РФ "Раптор". Останні мають хороші характеристики і базове озброєння для оборони у разі виявлення, тому можуть послужити і носіями, і станціями управління.

Згідно з можливим сценарієм операції, група російських катерів вирушить із Севастополя, або інших військових баз, до материкової частини України, буксуючи морські дрони-камікадзе, начинені вибухівкою. Безпілотники мають атакувати цілі в межах "зернового коридору", що веде з Одеси.

Проблема з Інтернетом Starlink

Минулого тижня SpaceX заявила про обмеження роботи Starlink для ЗСУ. Керівниця компанії Гвін Шотвелл пояснила, що українцям дозволили використовувати сервіс для зв'язку та розвідки, але не для керування ударними дронами. Вона не розкрила, як саме SpaceX вплине на роботу Starlink в Україні.

Naval News вважає: обмеження обов'язково вплинуть на використання морських безпілотників. За інформацією видання, українські війська використовували свої дрони для нанесення ударів по ВМФ Росії в Севастополі та Новоросійську, використовуючи при цьому Starlink. Супутниковий Інтернет дає змогу передавати дані з низькою затримкою, і росіянам складно заблокувати його роботу. Завдяки цьому камери дронів можуть передавати відео операторам через сотні кілометрів.

Наявність українських морських безпілотників ставила під загрозу російські кораблі як у відкритому морі, так і в гаванях. Наприклад, біля берегів окупованого Криму, де судна захищені від протикорабельних ракет "Гарпун".

Аналітики звернули увагу, що після заяви SpaceX Росія почала сміливіше діяти в Чорному морі. Так, 13 лютого російські підводні човни класу Improved-KILO здійснили надводний перехід із Новоросійська до Севастополя, ймовірно, доставивши крилаті ракети "Калібр" для нових обстрілів України. Операція була дуже ризикованою, але ймовірність знищення субмарин значно знизилася, оскільки українці не можуть застосовувати морські безпілотники так же ефективно, як раніше, вважають вони.

Раніше в ЗСУ заявили, що не помітили обмежень Starlink під час управління дронами під Вугледаром. Безпілотники, як і раніше, допомагають українським військам відстежувати та знищувати окупантів за допомогою супутникового Інтернету від SpaceX.