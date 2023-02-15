Нарівні з Javelin та Himars: як дрони допомагають відбивати наступ росіян під Вугледаром

Безпілотники дозволяють українським військовим помічати та вражати окупантів ще на підступах до міста.

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Українські військові відбивають наступ армії Росії під Вугледаром на Донеччині. Британський таблоїд The Guardian з'ясував, як захисникам допомагають безпілотні літальні апарати.

За кілька кілометрів від лінії фронту 68-а єгерська бригада ЗСУ обладнала в підвалі на приватній ділянці високотехнологічний командний пункт, який опалює звичайна пічка. Українські військові сидять за ноутбуками чи дивляться на великі монітори, вивчаючи відео з камер дронів, та перехоплені радіопереговори службовців ЗС РФ.

Старший лейтенант ЗСУ із позивним "Тихий" порівняв БПЛА на фронті з "чарівною паличкою", яка допомагає у всьому: від розвідки до коригування вогню артилерії. Українцям дуже важливо виявляти сили противника до того, як вони підберуться до майже зруйнованого шахтарського міста Вугледар і знищувати їх здалеку.

Кадри, зняті дронами з повітря, вказують на низьку підготовку росіян зі 155-ї бригади морської піхоти, що складається з нещодавно мобілізованих солдатів. Новачки на полі бою часто збираються до груп, що робить їх легкою мішенню для ЗСУ. Втім, російську техніку знищують не так дронами, як протитанковими ракетними комплексами Javelin і високоточними системами залпового вогню HIMARS.

Нещодавно компанія SpaceX заявила, що обмежила використання Starlink для ЗСУ саме через те, що супутниковий інтернет застосовують для керування дронами на полі бою. "Тихий" каже, що поки не помітив жодних змін, і під Вугледаром сервіс працює. Український підполковник Павло Хазан припустив, що компанія Ілона Маска вирішила обмежити роботу Starlink лише для ударних БПЛА, але не для розвідувальних, проте невідомо, чи програмне забезпечення може розрізняти ці два типи безпілотників.

Тринадцятого лютого американський астронавт Скотт Келлі попросив Ілона Маска повернути ЗСУ доступ до Starlink. Мільярдер відповів, що українці продовжують використовувати супутниковий Інтернет від SpaceX, зокрема на передовий, але компанія прагне не допустити ескалацію конфлікту, здатну перерости у Третю світову війну.

П'ятнадцятого лютого ГУР Міноборони повідомило, що окупанти штурмують Вугледар і Бахмут, намагаючись перешкодити контрнаступу ЗСУ. За словами представника відомства Андрія Юсова, активність ЗС РФ порівняно з 2022 роком значно знизилася, але вони, як і раніше, кидають велику кількість сил на війну.