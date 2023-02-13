Астронавт Скотт Келлі закликав Ілона Маска не обмежувати доступ ЗСУ до Starlink: той відповів

Мільярдер обмежив доступ бійців ЗСУ до інтернету Starlink і заявив, що не збирається змінювати свою позицію. Він вважає, що це наблизить Третю світову війну.

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Американський астронавт Скотт Келлі звернувся до мільярдера Ілона Маска із закликом повернути доступ ЗСУ до Starlink. Про це він написав у соціальній мережі Twitter.

Скотт Келлі вважає, що мільярдер зобов'язаний відновити повну функціональність супутників Starlink, які використовують українські військові для зв'язку. Напередодні компанія SpaceX обмежила використання послуг для військових дронів.

"Захист від геноцидного вторгнення не є наступальною здатністю. Це виживання. Невинні життя будуть загублені. Ви можете допомогти. Дякую", — написав астронавт.

Ілон Маск оперативно відреагував на звернення астронавта, і його позиція щодо цього не змінилася. Він закликав Скотта Келлі не вестись на пропаганду, яка поширюється по мережі.

"Ви досить розумні, щоб не ковтати інформацію ЗМІ та іншу пропагандистську нісенітницю. Starlink — це комунікаційна магістраль України, особливо на передовій, де майже всі інші інтернет-з'єднання знищені. Але ми не допустимо ескалації конфлікту, яка може призвести до Третьої світової війни", — написав мільярдер.

Нагадаємо, 10 лютого радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ може обговорити з Маском проблему доступу ЗСУ до Starlink. Мільярдер приймає такі рішення, оскільки бачить себе не лише великим підприємцем у ІТ-сфері, а й намагається показати компетентність у питаннях глобальної політики.

Також 10 лютого ЗМІ проаналізували публікацію про 150 000 втрат ЗСУ, на яку відреагував Ілон Маск. У пості з посиланням на неназвану "турецьку газету" стверджувалося, що, окрім 157 тисяч українських солдатів, з початку масштабного російського вторгнення загинули ще 234 натовських інструктори та 2 458 військовослужбовців Альянсу.