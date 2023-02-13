Астронавт Скот Келли призвал Илона Маска не ограничивать доступ ВСУ к Starlink: тот ответил

Миллиардер ограничил доступ бойцов ВСУ к интернету Starlink и заявил, что не собирается менять свою позицию. Он считает, что это приблизит Третью мировую войну.

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Американский астронавт Скотт Келли обратился к миллиардеру Илону Маску с призывом вернуть доступ ВСУ к Starlink. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Скотт Келли считает, что миллиардер обязан восстановить полную функциональность спутников Starlink, которые используются украинскими военными для связи. Накануне компания SpaceX ограничила использование услуг для военных дронов.

"Защита от геноцидного вторжения не является наступательной способностью. Это выживание. Невинные жизни будут погублены. Вы можете помочь. Спасибо", — написал астронавт.

Илон Маск оперативно отреагировал на обращения астронавта, и его позиция на этот счет не изменилась. Он призвал Скота Келли не вестись на пропаганду, которая распространяется по сети.

"Вы достаточно умны, чтобы не глотать информацию СМИ и прочую пропагандистскую чушь. Starlink — это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне", — написал миллиардер.

Напомним, 10 февраля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может обсудить с Маском проблему доступа ВСУ к Starlink. Миллиардер принимает подобные решения, поскольку видит себя не только крупным предпринимателем в IТ-сфере, но и пытается показать компетентность в вопросах глобальной политики.

Также 10 февраля СМИ проанализировали публикацию о 150 000 потерь ВСУ, на которую отреагировал Илон Маск. В посте со ссылкой на неназванную "турецкую газету" утверждалось, что, помимо 157 тысяч украинских солдат, с начала масштабного российского вторжения погибли еще 234 натовских инструктора и 2 458 военнослужащих Альянса.