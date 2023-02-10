СМИ проанализировали публикацию о 150 000 потерь ВСУ, на которую отреагировал Илон Маск

Авторы твита ссылались на публикацию турецкого сайта Hürseda Haber, в которой утверждалось, что данные о потерях Украины в войне с Россией собрала израильская разведка "Моссад". Вместе с тем информация была выложена без какого-либо дополнительного контекста или ссылок на источники.

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5 февраля один из российских аккаунтов в Twitter опубликовал пост о том, что потери украинской армии на сегодня якобы составляют 157 тысяч человек. Эту публикацию словами "трагическая потеря жизней" прокомментировал Илон Маск, но журналисты Newsweek провели фактчекинг и пришли к выводу, что это крайне сомнительные данные.

В посте со ссылкой на неназванную "турецкую газету" утверждалось, что, помимо 157 тысяч украинских солдат, с начала масштабного российского вторжения погибли еще 234 натовских инструктора и 2458 военнослужащих Альянса.

В твите, который прочитали более 12 млн пользователей, и, среди прочего, прокомментировал владелец сети микроблогов, также утверждалось, что заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "100 тысячах погибших украинских военных" удалили.

Стоит отметить сомнительность этой информации. Авторы твита ссылались на публикацию на турецком сайте Hürseda Haber, который утверждал, что эти данные собрала израильская разведка "Моссад". Вместе с тем информация была выложена без какого-либо дополнительного контекста или ссылок на источники.

Ни на одном другом ресурсе эти данные не публиковались, а то, что "Моссад" делится сведениями с сайтом, о котором упомянул российский Twitter-аккаунт, весьма и весьма маловероятно.

[ + – ] Украинская артиллерия

Любые сообщения о погибших украинцах и россиян в силу своей природы будут спорными, даже если это данные известных аналитиков или источников в разведке, в силу отсутствия проверенной информации на текущем этапе войны.

То, что какой-то один ресурс приводит данные отчета, причем без прямой ссылки на него, то, что никакие другие проверенные источники об этом не пишут, уже должно вызвать подозрение.

На сомнительность происхождения этих данных указывает и сверка с отчетами разведок.

В январе 2023 года глава норвежской разведслужбы Эрик Кристофферсен в интервью норвежскому телеканалу TV2 сообщил, что около 100 тысяч украинских солдат погибли или были ранены. Потери России в Украине на сегодня он оценил в 180 тысяч.

The Washington Post приводит слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США о том, что потери ВСУ на сегодня составляют порядка 100 тысяч.

[ + – ] Украинская артиллерия

Данных, о которых якобы сообщал сайт Hürseda Haber, нигде больше нет. В статье также упоминалось о погибших 18 480 российских солдат. Но эти цифры неточны даже с учетом сложностей, сопряженных с подсчетом потерь во время войны.

В июле 2022 года глава британской разведслужбы МИ-6 Ричард Мур отмечал, что "15 000 тысяч россиян потеряли своих жизни, и это, пожалуй, по самым консервативным оценкам".

Такие данные подтвердил глава ЦРУ Ричард Бернс.

В ноябре 2022 года генерал Милли заявил, что погибли 100 тысяч российских военнослужащих, а в январе 2023-го The New York Times писало уже о 200 тысячах россиян — убитых или раненых в Украине.

Генерал Эрик Кристофферсен оценил потери Украины в войне с Россией в 180 тысяч убитыми или ранеными, уточнив, что "никто сейчас не может предоставить точные данные, они могут быть меньшими или даже большими".

В любом случае, даже по скромным подсчетам, потери РФ намного превышают данные, опубликованные в статье Hürseda Haber.

Сведения о солдатах НАТО из США и Великобритании также неточны.

В отчете о потерях Минобороны США говорится, что ни один американский солдат не был убит в Украине, в свою очередь, британское Минобороны прямо ответило на российский твит.

[ + – ] Ответ Минобороны Великобритании на сообщения о потерях в войне в Украине

"Это неточный отчет. Ни один солдат вооруженных сил Соединенного Королевства не был убит в Украине. Британские инструкторы, которые в рамках программы Op Orbital обучали украинцев, уехали в феврале 2022 года. Подготовка украинских новобранцев сейчас проводится в Великобритании", — говорилось в посте.

Утверждение о том, что Урсула фон дер Ляйен якобы заявила о 100 тысячах погибших также вводят в заблуждение, объяснил пресс-секретарь Еврокомиссии, по его словам, фон дер Ляйен оговорилась.

"Спасибо тем, кто указал на неточность данных в предыдущей версии этого видео", — сказала представитель пресс-службы Дана Спинант. По ее словам, использовались оценки внешних источников того, сколько убито русских солдат в Украине, и это должно было показать российскую жестокость.

Надо сказать, что подсчет количества погибших военнослужащих во время активных боестолкновений — наука весьма неточная.

Правительство Украины сообщает намного меньшие данные о потерях ВСУ, если сравнить с информацией международных разведывательных сообществ.

Kyiv Post в декабре сообщал, что, по данным советника главы ОП Михаила Подоляка, потери украинской армии в Украине исчисляются "в пределах 10-13 тысяч человек".

[ + – ] Президент РФ Владимир Путин

Потери России в Украине официально оцениваются в 5 937 солдат с начала масштабной войны. Об этом в сентябре заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Россия не подтверждает данные, публикующиеся где бы то ни было за пределами РФ.

Ранее Фокус сообщал, что в ОП назвали цифру необратимых потерь РФ в Украине: около 200 тысяч военнослужащих.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, ВС РФ скрывают свои потери и сжигают трупы солдат в Запорожской области.