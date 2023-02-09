Скрывают потери: россияне сжигают трупы своих военных в Запорожской области, – Генштаб ВСУ

Известно, что местные жители Токмака уже жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города.

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Вооруженные силы Российской Федерации обустроили мобильный крематорий на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в оккупированном городе Токмак Запорожской области. Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 9 февраля.

Сообщается, что к данной мере оккупанты прибегают для сокрытия количества своих погибших, так как ВС РФ продолжают нести потери.

"Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью", — говорится в публикации.

В Генштабе также отмечают, что за последние сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники российской армии и 2 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение 2 пунктам управления ВС РФ и 2 точкам сосредоточения личного состава противника. Удары были также нанесены по складу боеприпасов и позиции ПВО РФ.

Напомним, что 7 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о строительстве крематория для сжигания тел российских солдат в оккупированном поселке Новопсков. По словам чиновника, россиянам некуда складывать тела убитых.

Фокус также писал о том, что 26 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о постоянном перемещении примерно пяти мобильных крематориев в тылу передовых позиций оккупантов. Маляр охарактеризовала ситуацию с потерями ВС РФ как "катастрофическую".

Еще мы писали о том, что по данным издания The New York Times от 3 февраля, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы РФ потеряли около 200 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. По словам журналистов, точное число потерь сложно назвать, так как РФ целенаправленно занижает статистику.