Приховують втрати: росіяни спалюють трупи своїх військових у Запорізькій області, – Генштаб ЗСУ

Відомо, що місцеві жителі Токмака вже скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста.

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Збройні сили Росії облаштували мобільний крематорій на території підприємства "Придніпровська БіоТЕС" в окупованому місті Токмак Запорізької області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 9 лютого.

Повідомляється, що до цього окупанти вдаються для приховування кількості своїх загиблих, оскільки ЗС РФ продовжують зазнавати втрат.

"Місцеві жителі скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", — йдеться у публікації.

У Генштабі також зазначають, що за останню добу авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по місцях зосередження живої сили та військової техніки російської армії та 2 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ураження 2 пунктам управління ЗС РФ та 2 точкам зосередження особового складу противника. Удари були також по складу боєприпасів та позиції ППО РФ.

Нагадаємо, що 7 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про будівництво крематорію для спалювання тіл російських солдатів в окупованому селищі Новопсков. За словами чиновника, росіянам нема куди складати тіла вбитих.

Фокус також писав, що 26 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про постійне переміщення приблизно п'яти мобільних крематоріїв у тилу передових позицій окупантів. Маляр охарактеризувала ситуацію із втратами ЗС РФ як "катастрофічну".

Ще ми писали про те, що за даними видання The New York Times від 3 лютого, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили РФ втратили близько 200 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. За словами журналістів, точну кількість втрат складно назвати, оскільки РФ цілеспрямовано занижує статистику.