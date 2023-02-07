Нема куди дівати трупи солдатів: на Луганщині окупанти будують стаціонарний крематорій — ОВА

В окупованому Новопскові окупанти вирили котлован під новий крематорій, де будуть спалювати тіла російських вояків.

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На Луганщині в окупованому селищі Новопсков російські окупанти затіяли будівництво. Вони будують крематорій для спалювання тіл російських солдатів, яких на полі бою ліквідували українські захисники. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Є в нас інформація, що біля Новопскова зараз почали рити котлован – звісно, це не будують якусь лікарню, чи школу, чи дитсадочок – це планування будівництва нового крематорію, тому що вони просто не мають куди складати свої трупи", — сказав Гайдай.

Він згадав, що під час боїв на окремих напрямках на Луганщині ЗС РФ та представники псевдореспублік понесли величезні втрати, а тіла окупантів ніхто не забирав.

"Тактика росіян однакова всюди – вони просто штурмують в лобову. Вони ні тактикою, ні військовою стратегією десь продавлюють наші позиції, а тілами. Згадую, як в нас було на Рубіжанському напрямку, так і на Сєвєродонецькому – там все було завалено трупами. Там "кадирівці" були, "ЛНРівці", мобілізовані були, але стільки трупів було, що вода під землею була отруєна", — сказав Гайдай.

Сьогодні, 7 лютого, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти вдаються до хитрої тактики й по всій лінії фронту на Луганщині штурмують позиції Сил оборони, перевдягнувшись в український піксель.

Раніше Фокус писав, що очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай показав, у що окупанти перетворили Сєвєродонецьк. Жителі міста залишилися без комунікацій та мобільного зв'язку, а також не мають доступу до медицини.