Некуда девать трупы солдат: в Луганской области оккупанты строят стационарный крематорий — ОВА

В оккупированном Новопскове оккупанты вырыли котлован под новый крематорий, где будут сжигать тела российских воинов.

Related video

В Луганской области в оккупированном поселке Новопсков российские оккупанты затеяли строительство. Они строят крематорий для сжигания тел российских солдат, которых на поле сражения ликвидировали украинские защитники. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Есть у нас информация, что возле Новопскова сейчас начали рыть котлован — конечно, это не строят какую-то больницу, школу или детсад — это планирование строительства нового крематория, потому что им просто некуда складывать свои трупы", — сказал Гайдай.

Он вспомнил, что во время боев по отдельным направлениям в Луганской области ВС РФ и представители псевдореспублик понесли огромные потери, а тела оккупантов никто не забирал.

"Тактика россиян одинакова повсюду – они просто штурмуют влобовую. Они ни тактикой, ни военной стратегией где-то продавливают наши позиции, а телами. Вспоминаю, как у нас было на Рубежанском направлении, так и на Северодонецком – там все было завалено трупами. Там" кадыровцы" были, "ЛНРовцы", мобилизованные были, но столько трупов было, что вода под землей была отравлена", — сказал Гайдай.

Сегодня, 7 февраля, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты прибегают к хитрой тактике и по всей линии фронта в Луганской области штурмуют позиции Сил обороны, переодевшись в украинский пиксель.

Ранее Фокус писал, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал, во что оккупанты превратили Северодонецк. Жители города остались без коммуникаций и мобильной связи, а также не имеют доступа к медицине.