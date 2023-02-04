"Город-пожарище": Гайдай показал, что осталось от главного символа Северодонецка (видео)

Как рассказал глава Луганской ОВА, россияне умышленно забросали Ледовый дворец и другие культовые сооружения города снарядами. Так они издеваются над местным населением.

Related video

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай показал, что осталось от Ледового дворца временно оккупированного Северодонецка после попадания туда российских снарядов в июне прошлого года и последующего пожара. Соответствующее видео Гайдай опубликовал в своем телеграм-канале 4 февраля.

"Северодонецк — город-пожарище. Так сейчас выглядит символ временного областного центра. Россияне умышленно забросали Ледовый снарядами…и не только его — уничтожено много культовых сооружений, которые были легендами Северодонецка. Выжженный город едва жив, "орки" издеваются над местным населением, не обеспечивая нормальных условий для жизни", — написал Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что жители Северодонецка живут без коммуникаций и мобильной связи, а также не имеют доступа к медицине.

"Без света, газа, воды, мобильного интернета, медицины, образования, зато с пунктами обогрева, наигранными ремонтами, затопленными многоэтажками и сладкой пропагандой. Русский мир во всей красе", — резюмировал Гайдай.

Напомним, 9 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российский снайпер убил последнюю жительницу села Новоселовское в Луганской области.

Ранее, 5 января, Гайдай информировал о том, что Вооруженные силы Украины закрепили свои позиции в Белогоровке Луганской области, а со стороны Харьковского направления шаг за шагом освобождают территорию.