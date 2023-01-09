Снайпер ВС РФ убил последнюю жительницу села в Луганской области, – Гайдай

По данным главы Луганской ОВА, село Новоселовское в результате боев разрушено до основания и там уже никто не живет. ВСУ постепенно освобождают регион с Харьковского направления.

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Российский снайпер убил последнюю жительницу села Новоселовское в Луганской области. Об этом сообщил в Telegram 9 января глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Идут бои за Новоселовское — село разрушено до основания и пустует. Последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер", — отметил чиновник.

Российские военные, по данным Гайдая, сильно обстреливают село Невское. В населенном пункте не осталось целых зданий, но там проживает более сотни мирных граждан.

"После обеда сегодня там погибли двое гражданских, еще двое получили ранения в результате вражеского обстрела", — добавил глава ОВА.

Гайдай привел статистику потерь вражеской техники за последний месяц. По его данным, ВСУ уничтожили 78 единиц военной техники на Луганском направлении.

"На днях уничтожена понтонная переправа и 5 танков (за сутки). В один день были уничтожены сразу 23 единицы ра**сткой техники", — подчеркнул он.

Напомним, что британская разведка 8 января предупреждала о возможном контрнаступлении ВСУ в Запорожской и Луганской областях.

По словам Гайдая, ВСУ хорошо закрепилиcь в Белогоровке Луганской области и постепенно освобождают территории с Харьковского направления.

А 3 января глава Луганской ОВА говорил об успешном выходе ВСУ на трассу между Кременной и Сватово.