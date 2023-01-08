ВСУ могут начать крупное наступление в двух регионах, ВС РФ озабочены, — разведка Британии

РФ начала укреплять свои оборонные позиции в Запорожской области и готовится к обороне Луганской. Однако российские планировщики не могут понять, какой из угроз противостоять в первую очередь, говорят эксперты.

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Российское военное командование озабочено возможными масштабными наступлениями Вооруженных сил Украины в Запорожской и Луганской областях. Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве рассказали, что в последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. В этом районе оккупанты сосредоточили большие силы.

"То, как Россия работает над укреплением обороны, говорит о том, что командование, скорее всего, озабочено возможностью крупных наступательных действий со стороны Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье", — считают специалисты.

В британской разведке также отмечают, что крупный прорыв украинских войск в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", который соединяет Россию с оккупированным Крымом. Успех Украины в Луганской еще больше подорвет провозглашенную Россией военную цель "освобождения" Донбасса.

Решение о том, какой из этих угроз противостоять в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских оперативных планировщиков.

Напомним, 4 января глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские войска начнут новое масштабное наступление этой весной. Он считает, что после контрнаступления в 2023 году Украина нанесет окончательное поражение РФ и вернется к границам 1991 года.

2 января представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что в 2023 году РФ не намерена заканчивать войну. Украинская военная разведка ожидает волну атак на севере или востоке.