ЗСУ можуть почати великий наступ у двох регіонах, ЗС РФ стурбовані, — розвідка Британії

РФ почала зміцнювати свої оборонні позиції у Запорізькій області та готується до оборони Луганської. Однак російські планувальники не можуть зрозуміти, якій із загроз протистояти насамперед, кажуть експерти.

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Російське військове командування стурбоване можливими масштабними наступами Збройних Сил України у Запорізькій та Луганській областях. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві розповіли, що останніми тижнями Росія посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів. У цьому районі окупанти зосередили величезні сили.

"Те, як Росія працює над зміцненням оборони, говорить про те, що командування, найімовірніше, стурбоване можливістю великих наступальних дій з боку України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або у Запоріжжі", — вважають фахівці.

У британській розвідці також зазначають, що великий прорив українських військ у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", який поєднує Росію з окупованим Кримом. Успіх України в Луганській ще більше підірве проголошену Росією військову ціль "визволення" Донбасу.

Рішення про те, якій із цих загроз протистояти насамперед, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників.

Нагадаємо, 4 січня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що українські війська розпочнуть новий масштабний наступ цієї весни. Він вважає, що після контрнаступу у 2023 році Україна завдасть остаточної поразки РФ і повернеться до кордонів 1991 року.

2 січня представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що у 2023 році РФ не має наміру закінчувати війну. Українська військова розвідка очікує на хвилю атак на півночі чи сході.