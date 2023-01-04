"Остаточна поразка РФ": у ГУР анонсували новий масштабний наступ України

Керівник ГУР Кирило Буданов переконаний, що після контрнаступу в 2023 році Україна завдасть остаточної поразки РФ і повернеться до кордонів 1991 року.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що навесні ЗСУ планують серйозний контрнаступ. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

За словами Буданова, у березні 2023 року бойові дії будуть "найспекотнішими", після чого Україна завдасть остаточної поразки РФ.

"Це звільнення територій і завдання остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні, від Криму до Донбасу", — заявив Буданов.

При цьому керівник ГУР наголосив, що Україна доб'ється повернення кордонів 1991 року.

"Наша мета, і ми її досягнемо, — повернутися до кордонів 1991 року, як визнають Україну всі суб'єкти міжнародного права", — додав Буданов.

Раніше Фокус писав про те, що глава ГУР Кирило Буданов очікує, що удари по військових об'єктах усередині Росії продовжуватимуться. Зокрема, він зазначив, що їх буде більше і вони відбуватимуться в глибині російської території.

Нагадаємо, 1 січня Кирило Буданов розкрив подробиці вибухів на базі в Енгельсі, який стався 29 грудня. За його словами, паралельно з ракетами на українській території, в РФ теж були вибухи, внаслідок яких було знищено кілька зенітно-ракетних комплексів.

Також 30 грудня Буданов повідомив про те, що Міноборони Росії планує розпочати нову хвилю мобілізації вже з 5 січня 2023 року, оскільки армія серйозно потребує поповнення особового складу.