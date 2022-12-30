У РФ готуються до нової хвилі мобілізації: Буданов назвав дату

За словами голови ГУР Міноборони, другу хвилю мобілізації окупанти можуть розпочати як 5, так і 9 січня.

Related video

Міноборони Росії планує розпочати нову хвилю мобілізації вже з 5 січня 2023 року, оскільки армія серйозно потребує поповнення особового складу. Про це голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю ВВС.

"У планах стоїть це число. Їм доведеться починати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом", — сказав Буданов.

За його словами, початок нової хвилі мобілізації пов'язаний із значними втратами на фронті та нестачею живої сили у ворога.

Буданов також уточнив, що Міноборони РФ має великі проблеми як з комплектуванням вже існуючих підрозділів, так і зі створенням нових.

"Чи оголосять про це саме 5 або 9 січня — в принципі, це нічого не змінить. Їм доведеться приступати до нової хвилі мобілізації", — резюмував Буданов.

Нагадаємо, в РФ хочуть створити польові гаупвахти для мобілізованих. Проєкт президентського указу передбачає утримання під вартою (у тому числі й у землянках) за самовільне залишення позицій на полі бою.

Крім того, у грудні 2022 року стало відомо, що пропагандистам з РФ заборонили говорити про другу хвилю мобілізації. Журналісти повідомляють, що з адміністрації Путіна надійшло негласне розпорядження не поширювати заяви про мобілізацію, навіть якщо вони пролунали у Держдумі чи Раді Федерації.