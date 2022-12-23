Режим цензури: пропагандистам з РФ заборонили говорити про другу хвилю мобілізації, — ЗМІ

Журналісти повідомляють, що з адміністрації Путіна надійшло негласне розпорядження не поширювати заяви про мобілізацію, навіть якщо вони пролунали у Держдумі чи Раді Федерації.

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На тлі заяв міністра оборони РФ Сергія Шойгу про збільшення чисельності російської армії на 350 тисяч осіб Кремль заборонив підконтрольним ЗМІ поширювати будь-яку інформацію про другу хвилю "часткової" мобілізації в країні. Про це йдеться у матеріалі The Moscow Times.

Посилаючись на свої джерела, автори публікації пишуть, що напередодні новорічних свят з адміністрації президента Володимира Путіна надійшло щодо цього негласне розпорядження.

"До цього ми могли писати і про поточну мобілізацію, і про можливі сценарії та прогнози. Тепер усі прогнози поставлені на стоп", — повідомляють журналісти.

При цьому наголошується, що режим цензури стосується навіть тих випадків, коли заяви були зроблені офіційними особами — депутатами Держдуми РФ або сенаторами.

Водночас, джерела видання повідомляють, що в колах опозиційних фракцій не говорять про заборону коментувати мобілізацію.

"Можливо, така вимога є до "Единой России". Нам ніхто нічого такого не забороняв. Наші коментують, якщо їх запитують", — сказав один з опозиційних депутатів.

Нагадаємо, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу на засіданні розширеної колегії міністерства 21 грудня заявив про плани збільшити чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб і запропонував збільшити призовний вік. Коментуючи ініціативи російського міністра, директор правозахисної групи "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко зазначив, що другу хвилю мобілізації в РФ швидше за все почнуть у січні наступного року, оскільки до літа збройним силам буде потрібно поповнення, а щоб їх підготувати, потрібно три-чотири місяці.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, рішення збільшити чисельність російської армії пов'язане з тим, що Кремль так відповідає на загрози вступу до НАТО Фінляндії та Швеції. У розвідці з 23 грудня повідомляється, що ця тенденція говорить про прагнення Росії адаптувати свої збройні сили до довгострокових стратегічних викликів.