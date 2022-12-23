Режим цензуры: пропагандистам из РФ запретили говорить о второй волне мобилизации, — СМИ

Журналисты сообщают, что из администрации Путина поступило негласное распоряжение не распространять заявления о мобилизации, даже если они прозвучали в Госдуме или в Совете Федерации.

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На фоне заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу об увеличении численности российской армии на 350 тысяч человек Кремль запретил подконтрольным СМИ распространять какую-либо информацию о второй волне "частичной" мобилизации в стране. Об этом говорится в материале The Moscow Times.

Ссылаясь на свои источники, авторы публикации пишут, что накануне новогодних праздников из администрации президента Владимира Путина поступило на этот счет негласное распоряжение.

"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп", — сообщают журналисты.

При этом отмечается, что режим цензуры касается даже тех случаев, когда заявления были сделаны официальными лицами — депутатами Госдумы РФ или сенаторами.

Вместе с тем источники издания сообщают, что в кругах оппозиционных фракций не говорят о запрете комментировать мобилизацию.

"Возможно, такое требование есть к "Единой России". Нам никто ничего такого не запрещал. Наши комментируют, если их спрашивают", — сказал один из оппозиционных депутатов.

Напомним глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании расширенной коллегии министерства 21 декабря заявил о планах увеличить численность российской армии до 1,5 миллиона человек и предложил увеличить призывной возраст. Комментируя инициативы российского министра, директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко отметил, что вторую волну мобилизации в РФ скорее всего начнут в январе следующего года, так как к лету вооруженным силам потребуется пополнение, а чтобы их подготовить, нужно три-четыре месяца.

По данным Министерства обороны Великобритании, решение увеличить численность российской армии связано с тем, что Кремль таким образом отвечает на угрозы вступления в НАТО Финляндии и Швеции. В разведсводке от 23 декабря сообщается, что эта тенденция говорит о стремлении России адаптировать свои вооруженные силы к долгосрочным стратегическим вызовам.