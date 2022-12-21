Россия должна увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона, – Шойгу

По подсчетам министра обороны РФ, военнослужащих по контракту должно быть почти 700 тысяч человек. Призывной возраст стоит увеличить с 18 лет до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет.

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Численность вооруженных сил России надо увеличить до 1,5 миллиона человек. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании расширенной коллегии министерства 21 декабря.

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности России необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек", — заявил глава минобороны РФ.

В целях эффективного набора в оккупационные войска он также поручил завершить цифровую трансформацию российских военкоматов.

По мнению главы ведомства, объявленная в России мобилизация нужна была для стабилизации обстановки, "защиты оккупированных территорий" и дальнейших наступательных действий.

Частичная мобилизация, как сказал Сергей Шойгу, стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и ее армии.

"Мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу. В кратчайшие сроки вносились изменения в организационно-штатные структуры органов военного управления, соединений и частей", – объяснил он.

Повышения призывного возраста в России

Шойгу на заседании коллегии Минобороны предложил увеличить возраст на военную службу по призыву с 18 лет до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Увеличивать возраст министр обещает поэтапно.

"Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу", – сказал он.

Напомним, что президент России Владимир Путин недавно пообещал "отличившимся" мобилизованным на войне в Украине выдать земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе. Это право будут иметь получившим госнаграды за участие в боевых действиях.

Фокус ране сообщал о проблемах с выплатами денег мобилизованным. С такими проблемами столкнулись в Омской и Новосибирской областях, а также на Алтайском крае.