Путин выдал распоряжение о бесплатной земле для мобилизованных, но получат ее не все (документ)

Документ, подписанный Владимиром Путиным, дает право на бесплатный земельный участок семьям ликвидированных в Украине российских оккупантов.

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Российский президент Владимир Путин издал распоряжение, по которому "отличившимся" мобилизованным на войну с Украиной рекомендуется безвозмездно выдавать земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе. Соответствующее распоряжение, было опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

В тексте подписанного Путиным распоряжения говорится о том, что право на бесплатные земельные участки предоставляют военнослужащим, получившим государственные награды, награжденным за боевые действия в Украине. Также право на землю имеют родственники погибших в Украине российских оккупантов.

Путин уже поручил правительству заключить соглашение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя, которые могут быть задействованы при предоставлении земельных участков.

[ + – ] Владимир Путин подписал распоряжение о бесплатной земле для семей погибших в Украине российских оккупантов [ + – ] Владимир Путин подписал распоряжение о бесплатной земле для семей погибших в Украине российских оккупантов

Напомним, мобилизованным тувинцам пообещали продуктовую помощь в виде муки, картофеля и головы барана. Власти одного из самых беднейших регионов России также пообещали единоразово выплатить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье, которую коснулась мобилизация.

Фокус также писал о том, что в Омской области РФ нет денег на выплаты мобилизованным. Такие проблемы есть также и в Новосибирской области и Алтайском крае.