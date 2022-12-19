Путін видав розпорядження про безоплатну землю для мобілізованих, але отримають її не всі (документ)

Документ, підписаний Володимиром Путіним, надає право на безкоштовну земельну ділянку сім'ям ліквідованих в Україні російських окупантів.

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Російський президент Володимир Путін видав розпорядження, за яким мобілізованим, які "відзначились" на війні з Україною, рекомендується безоплатно видавати земельні ділянки в Підмосков'ї, Криму і Севастополі. Відповідне розпорядження було опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

У тексті підписаного Путіним розпорядження йдеться про те, що право на безкоштовні земельні ділянки надають військовослужбовцям, що отримали державні нагороди, які нагороджені за бойові дії в Україні. Право на землю мають родичі загиблих в Україні російських окупантів.

Путін уже доручив уряду укласти угоду між профільними структурами та владою Московської області, Криму та Севастополя, яка може бути задіяна при наданні земельних ділянок.

[ + – ] Володимир Путін підписав розпорядження про безкоштовну землю для сімей загиблих в Україні російських окупантів [ + – ] Володимир Путін підписав розпорядження про безкоштовну землю для сімей загиблих в Україні російських окупантів

Нагадаємо, мобілізованим тувинцям пообіцяли продуктову допомогу у вигляді борошна, картоплі та голови барана. Влада одного з найбідніших регіонів Росії також пообіцяла одноразово виплатити по 5 тисяч рублів на кожну дитину в сім'ї, яку торкнулася мобілізація.

Фокус також писав про те, що в Омській області РФ немає грошей на виплати мобілізованим. Такі проблеми є також і в Новосибірській області та Алтайському краї.