Путін видав розпорядження про безоплатну землю для мобілізованих, але отримають її не всі (документ)
Документ, підписаний Володимиром Путіним, надає право на безкоштовну земельну ділянку сім'ям ліквідованих в Україні російських окупантів.
Російський президент Володимир Путін видав розпорядження, за яким мобілізованим, які "відзначились" на війні з Україною, рекомендується безоплатно видавати земельні ділянки в Підмосков'ї, Криму і Севастополі. Відповідне розпорядження було опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.
У тексті підписаного Путіним розпорядження йдеться про те, що право на безкоштовні земельні ділянки надають військовослужбовцям, що отримали державні нагороди, які нагороджені за бойові дії в Україні. Право на землю мають родичі загиблих в Україні російських окупантів.
Путін уже доручив уряду укласти угоду між профільними структурами та владою Московської області, Криму та Севастополя, яка може бути задіяна при наданні земельних ділянок.
Нагадаємо, мобілізованим тувинцям пообіцяли продуктову допомогу у вигляді борошна, картоплі та голови барана. Влада одного з найбідніших регіонів Росії також пообіцяла одноразово виплатити по 5 тисяч рублів на кожну дитину в сім'ї, яку торкнулася мобілізація.
Фокус також писав про те, що в Омській області РФ немає грошей на виплати мобілізованим. Такі проблеми є також і в Новосибірській області та Алтайському краї.