Борошно, картопля та голова барана: мобілізованим тувинцям нададуть продуктову допомогу

Влада одного з найбідніших регіонів Росії також пообіцяла одноразово виплатити по 5 тисяч рублів на кожну дитину в сім'ї, котрої торкнулася мобілізація.

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Республіка Тива виконала план щодо часткової мобілізації та обіцяє призваним до лав ЗС РФ громадянам надати допомогу. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на заяву військового комісара російського регіону Артина Демір-оола.

За його словами, Республіка Тива виконала встановлену квоту за кількістю громадян, які мають бути призвані до лав ЗС РФ у межах оголошеної часткової мобілізації.

Комісар також стверджує, що центри комплектування у регіоні наразі проводять уточнення даних громадян, які офіційно перебувають у запасі. У цьому контексті Артин Демір-оол закликав інших громадян, які отримали повістки, також з'явитися до військкоматів для звіряння особистої інформації.

Агентство "Інтефакс" також зазначає, що в межах часткової мобілізації влада Республіки Тива надаватиме допомогу мобілізованим громадянам. Росіяни, які потрапили під призов до лав ЗС РФ, отримають одноразову виплату по 5 тисяч рублів на кожну дитину в сім'ї.

Пропагандистське агентство ТАСС повідомляє, що під часткову мобілізацію, яку було оголошено Володимиром Путіним, потрапили 700 жителів одного з найбідніших регіонів Росії.

На офіційному порталі Республіки Тива сказано, що мобілізованим громадянам також виділять продуктові набори, одну голову дрібної рогатої худоби та вугілля чи дрова для проходження опалювального сезону.

"Серед першочергових заходів вирішено надати фінансову підтримку у вигляді виплати кожній дитині мобілізованого громадянина, у віці до 17 років включно, по 5 000 рублів. Крім цього, ухвалено рішення виділити кожній сім'ї по продуктовому набору, що складається з продуктів першої необхідності. По лінії Мінсільгосппроду ухвалено рішення про виділення сім'ям по одній голові баранів, 50 кілограмів борошна, двох мішків картоплі та капусти в міру потреби", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Росія використовувала свої військові бази в Таджикистані та Киргизії для перекидання солдат в Україну. Для участі у бойових діях задіяли вихідців із Республіки Тива, більша частина з яких уже загинула.

Також повідомлялося, що в Україні ліквідували матроса з Тихоокеанського флоту РФ, який проїхав понад 7 500 кілометрів. Гранатометник із Республіки Тива Кайгал-Маадир Сат загинув 14 серпня, а вже через два тижні в його рідному регіоні пройшли офіційні похорони.