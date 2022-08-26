Проїхав 7500 км і помер: ЗСУ ліквідували матроса з Тихоокеанського флоту РФ, — InformNapalm

Співзасновник групи InformNapalm Іраклій Комахідзе розповів про російського гранатометника з Республіки Тува, який приїхав воювати в Україну та загинув. На батьківщині тувинця підтвердили його смерть.

ЗСУ ліквідували 32-річного матроса-гранатометника Кайгала-Маадира Сата з Тихоокеанського флоту РФ. Про це в соцмережах розповів співзасновник групи незалежних розслідувачів InformNapalm Іраклій Комахідзе.

Як повідомляється, Кайгал-Маадир Володимирович Сат був уродженцем села Теве-Хая в Республіці Тува. Служив матросом-гранатометником 40-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ у військовій частині 10103 у місті Петропавловськ-Камчатський.

[ + – ] Кайгал-Маадир Сат

"[Сат] пройшов шлях у 7500 км, щоб віддати кінці в Україні", — прокоментував Комахідзе.

За словами розслідувача, тувинця ліквідували 14 серпня, прощання із загиблим призначили на 27 серпня в місті Кизил у Туві, звідки до Києва 5300 км.

"Винесення тіла відбудеться з дому російської культури", — зіронізував Комахідзе.

Смерть окупанта підтвердили на його батьківщині. На сторінці Setkil News уточнюється, що Сат "героїчно загинув" у ході "спеціальної військової операції на території України".

Нагадаємо, в окупованій Горлівці ЗСУ ліквідували бойовика "ДНР" і адепта "російської весни" Юрія Крикуленка на прізвисько "Беня". Українська артилерія завдала удару по місцю скупчення донецьких бойовиків.

Раніше ЗСУ ліквідували Ольгу "Корсу" Качуру, яка командувала обстрілами на Донбасі. Уродженка Донецька перейшла на бік Росії під час служби в українській міліції у 2014 році.